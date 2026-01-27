Arranca la aplicación del adicional del impuesto inmobiliario: quiénes lo pagarán

El Gobierno de Alfredo Cornejo avanzó con la aplicación del régimen de contribución por mejoras para dos obras viales estratégicas de la provincia: la mejora del corredor de la Ruta Provincial Nº 82 y la reconstrucción y puesta en valor de la Ruta Provincial Nº 99 y Avenida Libertador, en ambos casos mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.

Tal como informó Los Andes , la decisión se apoya en lo establecido por el Código Fiscal provincial y en el artículo 56 de la Ley de Presupuesto 2026, que incorporó expresamente esta obra al régimen de contribución por mejoras.

El objetivo es recuperar parte del costo de la inversión pública a partir de los inmuebles que se vieron beneficiados de manera directa por la mejora en infraestructura vial, conectividad y seguridad del corredor.

En el caso de la Ruta Provincial Nº 82, el Decreto Nº 98 establece la aplicación del tributo para los tramos I y II, comprendidos entre calle Ugarte y la rotonda de calle Gobernador Ortiz, en los departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras .

Según el decreto, la contribución por mejoras es un tributo que recae sobre los inmuebles ubicados dentro de una “ Zona de Beneficio ”, definida a partir de criterios técnicos como la proximidad a la traza, la accesibilidad, la mejora en la movilidad y el incremento potencial del valor de los inmuebles.

En este caso, la zona abarca propiedades ubicadas tanto al este como al oeste de la Ruta Provincial Nº 82, con una subdivisión adicional en subáreas según la distancia a la ruta.

El costo histórico de la obra, de acuerdo con los expedientes tramitados por la Dirección Provincial de Vialidad, asciende a $126,3 millones para el Tramo I (a valores de mayo de 2019) y a $2.635 millones para el Tramo II (a valores de enero de 2020).

Estos montos serán actualizados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza, a fin de determinar el costo real máximo a recuperar mediante la contribución, sin que en ningún caso la recaudación supere ese valor.

En paralelo, el Decreto Nº 97 dispuso la aplicación del régimen de contribución por mejoras a la obra de reconstrucción y puesta en valor de la Ruta Provincial Nº 99 y Avenida Libertador, Tramo II, entre la rotonda San Isidro y la Presa Papagayos, localizada en los departamentos de Ciudad de Mendoza y Las Heras.

En este caso, la normativa define una Zona de Beneficio única, al considerar que se trata de un corredor estructurante sin alternativas viales de funcionalidad comparable.

El costo histórico de esta obra fue fijado en $1.865 millones, a valores de julio de 2022, y también será actualizado por IPC para establecer el monto máximo a recuperar mediante la contribución por mejoras

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, explicó a Los Andes que el objetivo del régimen es recuperar parcialmente la inversión pública realizada.

“Es muy injusto que todos los contribuyentes financien el aumento de valor de la propiedad privada. Lo que buscamos es empezar a recuperar la inversión pública, sobre todo aquella obra que mejora directamente el valor de la propiedad”, sostuvo el funcionario.

Según detalló el responsable de la cartera de Hacienda, esto permitirá recuperar “casi un cuarto del costo de la obra”, aunque reconoció que se trata de un porcentaje acotado en relación con la inversión total.

Cómo será el cobro

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) será el organismo de aplicación del régimen. Tendrá a su cargo la determinación y liquidación de la contribución, la identificación de los inmuebles alcanzados y la gestión del cobro.

La contribución se calculará en función del avalúo fiscal de cada inmueble, como parámetro objetivo para distribuir el costo total entre los contribuyentes incluidos en la zona de beneficio. El pago se instrumentará de manera conjunta con el Impuesto Inmobiliario, en un mismo boleto y con iguales vencimientos.

La obligación podrá extenderse hasta un plazo máximo de diez años y contará con límites anuales: en los casos de mayor beneficio, el monto anual no podrá superar el 25% del Impuesto Inmobiliario del inmueble, mientras que en las zonas de menor impacto el tope será del 10%.

El decreto también prevé la aplicación de las exenciones contempladas en el Código Fiscal y establece que la contribución solo podrá ser impugnada por errores de hecho o de cálculo en la liquidación individual. La norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Los decretos

