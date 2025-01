Apuntan contra Casado tras sus críticas a Macri: “Si no te sentís cómoda en el partido, las puertas están abiertas”

La interna del Pro en Mendoza se mantiene en Mendoza, a varios meses ya de las elecciones internas que hubo entre la vicegobernadora Hebe Casado; y el senador provincial demarchista, Gabriel Pradines, quien resultó ganador de los comicios, en medio de denuncias por irregularidades que fueron descartadas por la Justicia.

En este caso, el secretario del Pro a nivel nacional, Facundo Pérez Carletti, salió con dureza a defender la gestión del presidente del partido a nivel nacional, Mauricio Macri, quien dijo días atrás a diario Memo que “el electorado del PRO le recrimina a Macri no haber tenido la valentía de llevar adelante este plan de gobierno” y siguió marcando que seguirá los pasos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

En este caso, el funcionario del partido amarillo aseguró que “todos los finde (sic) manda algún título tirando mierda para ver si llama la atención, NO te van a dar la representación de Milei en Mendoza así te arrastres como serpiente. Regalada sos carísima”, disparó, lo que generó amplia repercusión, tanto con apoyos del sector demarchista, como a su vez críticas de los dirigentes afines a Casado.

Carletti, alineado no sólo con Macri, sino también con Pradines, dialogó con Radio Mitre Mendoza y sostuvo que Casado “se presentó en una interna y le tocó perder, no aceptó los resultados, hizo impugnaciones y se ha dedicado a tirarle tierra al partido”.

Y arremetió: “Si vos no te sentís cómoda en el PRO, si lo único que hacés todos los fines de semana es criticar al partido, las puertas están abiertas para tomar otro destino”.

La Sra @hebesil fue a una interna partidaria, no solo perdió, además jamás reconoció la derrota a pesar de que bocharon su reclamo (insólito) en todas las instancias judiciales. Desde ese día se dedica a tirar mierda al partido que le dio la posibilidad de llegar a donde llegó.… https://t.co/3Xn86ZQcIH — Facundo Perez Carletti (@CarlettiPerez) January 5, 2025

Para Carletti, no es “intelectualmente honesto estar en un partido al cual permanentemente estás criticando por alguna u otra razón y la verdad que nos encantaría que en algún momento puedan reconocer el triunfo de Gabriel Pradines y entender que la final el Pro de Mendoza eligió otro camino. No hay por qué enojarse por ese resultado”.

El funcionario nacional expresó que la discusión y los puntos de Hebe Casado “no son nacionales ni son una discusión con la Libertad de Avanza, porque la discusión a nivel nacional la hemos saldado desde el día en que hemos elegido a Mauricio (Macri) como presidente del partido y a Martín Yezza como presidente de la Asamblea. Esto es un tema puntual de Mendoza y de una persona que no ha aceptado nunca un resultado adverso”.

Un “4 de copas”

Desde el entorno de Hebe Casado sostuvieron a Los Andes que no están interesados en “darle entidad a un 4 de copas (ndr: en relación a Carletti) que perdió el Pro en su provincia y que nunca ha ganado nada”.

Al margen, agregaron que la elección interna del Pro “sigue judicializada” y se jactaron en que la mayoría de los departamentos son del espacio de Hebe Casado.

“Nunca pudieron dar una explicación coherente de por qué pusieron el triple de mesas en Luján de Cuyo (ndr: comuna “demarchista”) con el mismo número de afiliados que otros departamentos”, señalaron.

En redes sociales, Casado se defendió de diversas críticas y señaló en varias oportunidades que la lista de Pradines “no ganó. Hicieron trampa. Fin”. En un entrecruce de opiniones con el legislador de La Unión Mendocina (LUM), Martín Rostand, lo acusó de haber “manipulado” la elección y cantidad de mesas “como Maduro”.

Cómo sigue la novela Pro-LLA

Respecto al 2025 y una posible alianza con La Libertad Avanza, Carletti señaló que el Pro ha dado “muestras” del acompañamiento que ha tenido el Gobierno sobre todo en el Congreso Nacional, pero “de cara a lo que se viene, nosotros vamos a reforzar nuestro partido en todo el país”.

“El año que viene son 24 elecciones distintas, donde si bien se va a votar en un mismo día a diputados y en algunos casos a senadores nacionales, son elecciones provinciales para cargos nacionales, donde creemos que en cada provincia va a tener una lógica distinta”.

Y lanzó: “Estamos escuchando las propuestas de los diferentes referentes de nuestro partido con respecto a las provincias para tener la propuesta más competitiva posible, entendiendo las circunstancias de cada jurisdicción. Después, si hay un acuerdo electoral o no, es una cuestión que hoy no lo sabemos, pero no tenemos que sentarnos a esperar eso, tenemos que avanzar construyendo y potenciando a nuestros propios cuadros”.

Respecto a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), indicó que esta semana se definirá un criterio en la mesa ejecutiva del Pro, pero opinó que en este contexto “suspender las PASO me parece lo más lógico, porque para eliminarlas se necesita un debate más profundo. Pero pensando en la actualidad, me parece que suspenderlas en este contexto económico y también teniendo en cuenta los últimos antecedentes, donde prácticamente ni se han usado, me parece algo totalmente válido. Pronto habrá una postura oficial del partido en ese sentido”, prometió.