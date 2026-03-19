19 de marzo de 2026 - 22:32

El Senado conformó comisiones clave y los libertarios ganan peso en la agenda

Se conformaron seis comisiones y el oficialismo amplió su control sobre áreas clave como Trabajo, Agricultura y Defensa. Mariana Jury quedó al frente de la comisión de Turismo.

Maratón de comisiones en el Senado.

Maratón de comisiones en el Senado.

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Parlamentario
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Senado de la Nación avanzó este jueves en la conformación de seis comisiones. Entre ellas se encuentran Trabajo y Previsión Social, Agricultura y Defensa, consideradas estratégicas para el funcionamiento legislativo y que quedaron bajo control del oficialismo libertario.

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Las comisiones cumplen un rol central en el proceso parlamentario, ya que son las encargadas de analizar los proyectos y emitir dictámenes, lo que define en gran medida la agenda que luego se debate en el recinto.

Asuntos Administrativos y Municipales a cargo de Daniel Kroneberger
Asuntos Administrativos y Municipales a cargo de Daniel Kroneberger.

Asuntos Administrativos y Municipales a cargo de Daniel Kroneberger.

Comisión de Trabajo y Previsión Social a cargo de Carmen Álvarez Rivero
Comisión de Trabajo y Previsión Social a cargo de Carmen Álvarez Rivero.

Comisión de Trabajo y Previsión Social a cargo de Carmen Álvarez Rivero.

Con esta nueva distribución, el oficialismo amplía su influencia en la Cámara alta, al sumar más espacios clave dentro del esquema de trabajo legislativo.

Quiénes quedaron al frente de las comisiones

Durante la jornada se designaron las autoridades de las distintas comisiones:

  • En Agricultura, asumió la presidencia el libertario Joaquín Benegas Lynch.

  • La comisión de Trabajo y Previsión Social volvió a quedar en manos de la libertaria Carmen Álvarez Rivero, quien reemplaza a Patricia Bullrich, que había ocupado ese rol durante el debate de la reforma laboral.

  • En Defensa, fue designado Luis Juez.

  • La comisión de Turismo quedó a cargo de la mendocina Mariana Jury.

  • En Asuntos Administrativos y Municipales, el presidente será Daniel Kroneberger.

  • En tanto, la opositora Carolina Moisés fue reelecta al frente de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

Comisión de Defensa a cargo de Luis Juez
Comisión de Defensa a cargo de Luis Juez.

Comisión de Defensa a cargo de Luis Juez.

Reorganización y control de la agenda

La constitución de estas comisiones se suma a las realizadas el día anterior, cuando se definieron Legislación General, presidida por la libertaria Nadia Márquez, y Seguridad Interior y Narcotráfico, encabezada por la radical Carolina Losada.

Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión a cargo de Carolina Moisés
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión a cargo de Carolina Moisés.

Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión a cargo de Carolina Moisés.

De esta manera, el oficialismo logra posicionarse en espacios clave, consolidando su capacidad para ordenar el tratamiento de proyectos y orientar la agenda parlamentaria en el Senado.

Comisión de Agricultura quedó a cargo de Joaquín Benegas Lynch
Comisión de Agricultura quedó a cargo de Joaquín Benegas Lynch.

Comisión de Agricultura quedó a cargo de Joaquín Benegas Lynch.

Comisión de Turismo a cargo de Mariana Juri

Según comunicaron desde la página oficial del Senado, la Comisión de Turismo quedó nuevamente bajo la presidencia de la senadora Mariana Jury (UCR). La senadora Jury agradeció su nombramiento y destacó: "Es un honor y una responsabilidad como legisladora presidir esta comisión. El turismo es un sector clave, con datos alentadores a nivel mundial, y representa una de las áreas que más empleo genera".

Comisión de Turismo a cargo de Mariana Juri
Comisión de Turismo a cargo de Mariana Juri.

Comisión de Turismo a cargo de Mariana Juri.

Además señaló la importancia de trabajar en la conectividad aérea nacional, considerado un desafío para el desarrollo del sector, y resaltó la gran oportunidad de aportar desde el Senado al crecimiento del turismo en el país. Por último, se fijaron los días y horarios de las reuniones de la comisión, que se celebrarán los jueves a las 11.

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