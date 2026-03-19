El Senado conformó comisiones clave y los libertarios ganan peso en la agenda

Se conformaron seis comisiones y el oficialismo amplió su control sobre áreas clave como Trabajo, Agricultura y Defensa. Mariana Jury quedó al frente de la comisión de Turismo.

Maratón de comisiones en el Senado.

El Senado de la Nación avanzó este jueves en la conformación de seis comisiones. Entre ellas se encuentran Trabajo y Previsión Social, Agricultura y Defensa, consideradas estratégicas para el funcionamiento legislativo y que quedaron bajo control del oficialismo libertario.

Las comisiones cumplen un rol central en el proceso parlamentario, ya que son las encargadas de analizar los proyectos y emitir dictámenes, lo que define en gran medida la agenda que luego se debate en el recinto.

Asuntos Administrativos y Municipales a cargo de Daniel Kroneberger Asuntos Administrativos y Municipales a cargo de Daniel Kroneberger. Senado Comisión de Trabajo y Previsión Social a cargo de Carmen Álvarez Rivero Comisión de Trabajo y Previsión Social a cargo de Carmen Álvarez Rivero. Senado Con esta nueva distribución, el oficialismo amplía su influencia en la Cámara alta, al sumar más espacios clave dentro del esquema de trabajo legislativo.

Quiénes quedaron al frente de las comisiones Durante la jornada se designaron las autoridades de las distintas comisiones:

En Agricultura , asumió la presidencia el libertario Joaquín Benegas Lynch .

La comisión de Trabajo y Previsión Social volvió a quedar en manos de la libertaria Carmen Álvarez Rivero , quien reemplaza a Patricia Bullrich , que había ocupado ese rol durante el debate de la reforma laboral.

En Defensa , fue designado Luis Juez .

La comisión de Turismo quedó a cargo de la mendocina Mariana Jury .

En Asuntos Administrativos y Municipales , el presidente será Daniel Kroneberger .

En tanto, la opositora Carolina Moisés fue reelecta al frente de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Comisión de Defensa a cargo de Luis Juez Comisión de Defensa a cargo de Luis Juez. Senado Reorganización y control de la agenda La constitución de estas comisiones se suma a las realizadas el día anterior, cuando se definieron Legislación General, presidida por la libertaria Nadia Márquez, y Seguridad Interior y Narcotráfico, encabezada por la radical Carolina Losada.