El Senado conformó comisiones clave y los libertarios ganan peso en la agenda

El Senado de la Nación avanzó este jueves en la conformación de seis comisiones. Entre ellas se encuentran Trabajo y Previsión Social, Agricultura y Defensa, consideradas estratégicas para el funcionamiento legislativo y que quedaron bajo control del oficialismo libertario.
Las comisiones cumplen un rol central en el proceso parlamentario, ya que son las encargadas de analizar los proyectos y emitir dictámenes, lo que define en gran medida la agenda que luego se debate en el recinto.
Con esta nueva distribución, el oficialismo amplía su influencia en la Cámara alta, al sumar más espacios clave dentro del esquema de trabajo legislativo.
Quiénes quedaron al frente de las comisiones
Durante la jornada se designaron las autoridades de las distintas comisiones:
En Agricultura, asumió la presidencia el libertario Joaquín Benegas Lynch.
La comisión de Trabajo y Previsión Social volvió a quedar en manos de la libertaria Carmen Álvarez Rivero, quien reemplaza a Patricia Bullrich, que había ocupado ese rol durante el debate de la reforma laboral.
En Defensa, fue designado Luis Juez.
La comisión de Turismo quedó a cargo de la mendocina Mariana Jury.
En Asuntos Administrativos y Municipales, el presidente será Daniel Kroneberger.
En tanto, la opositora Carolina Moisés fue reelecta al frente de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Reorganización y control de la agenda
La constitución de estas comisiones se suma a las realizadas el día anterior, cuando se definieron Legislación General, presidida por la libertaria Nadia Márquez, y Seguridad Interior y Narcotráfico, encabezada por la radical Carolina Losada.
De esta manera, el oficialismo logra posicionarse en espacios clave, consolidando su capacidad para ordenar el tratamiento de proyectos y orientar la agenda parlamentaria en el Senado.
Comisión de Turismo a cargo de Mariana Juri
Según comunicaron desde la página oficial del Senado, la Comisión de Turismo quedó nuevamente bajo la presidencia de la senadora Mariana Jury (UCR). La senadora Jury agradeció su nombramiento y destacó: "Es un honor y una responsabilidad como legisladora presidir esta comisión. El turismo es un sector clave, con datos alentadores a nivel mundial, y representa una de las áreas que más empleo genera".
Además señaló la importancia de trabajar en la conectividad aérea nacional, considerado un desafío para el desarrollo del sector, y resaltó la gran oportunidad de aportar desde el Senado al crecimiento del turismo en el país. Por último, se fijaron los días y horarios de las reuniones de la comisión, que se celebrarán los jueves a las 11.