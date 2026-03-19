19 de marzo de 2026 - 13:45

La reaparición de Macri en el PRO con vistas al 2027: "Hay que construir algo sólido"

El expresidente fue la figura central de un evento de su partido. Dejó cuestionamientos al kirchnerismo, pero aclaró que "no es oposición" a Milei.

El evento del PRO con Mauricio Macri como figura central

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El evento del PRO con Mauricio Macri como figura central

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El expresidente Mauricio Macri reapareció este jueves con una fuerte señal política al frente del PRO, el partido que fundó, como una opción electoral de cara a las presidenciales de 2027. Volvió con cuestionamientos al kirchnerismo, reafirmando su vocación para ser "garante del cambio", pero sin criticar directamente la gestión actual de Javier Milei.

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Durante un evento del Consejo Nacional del PRO en Parque Norte, que incluyó la clásica estética amarilla, globos y una canción de Tan Biónica, Macri aseguró que no coinciden en todo con el gobierno del presidente Javier Milei, pero tampoco le darán un excusa al “populismo” para “volver”. Entonces, destacó que el PRO no nació “solo para ganar una elección”.

El evento del PRO con Mauricio Macri como figura central
El evento del PRO con Mauricio Macri como figura central

El evento del PRO con Mauricio Macri como figura central

“Tenemos diferencias (con Milei), las hemos expresado y las vamos a expresar cada vez que haga falta, pero nuestra prioridad es el cambio. Nuestra lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal. Lealtad es defender al cambio de todos los que quieren destruirlo”, dijo ante los militantes y dirigentes como María Eugenia Vidal (exgobernadora de Buenos Aires), Jorge Macri (jefe de gobierno porteño), Rogelio Frigerio (actual mandatario de Entre Ríos) y Nacho Torres (Chubut), entre otros.

No hubo mención alguna a las dificultades de la gestión Milei, como los escándalos de $LIBRA y los viajes de Manuel Adorni. “No nos suma. No somos kirchneristas”, dijeron entre la dirigencia amarilla.

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“Hay que construir algo sólido, algo que dure”, expresó Macri, quien en un momento de su discurso mencionó las ciudades donde el PRO hoy gobierna, como el caso de Luján de Cuyo con el intendente Esteban Allasino.

“Las reformas que perduran son las que se convierten en instituciones. El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real. Y eso no se va a hacer solo, requiere inversión, un Estado pequeño y barato, pero que funcione”, agregó Macri, aunque sin especificar si él será candidato presidencial en 2027.

Quien anduvo sin rodeos fue Vidal. Al momento de tomar el micrófono, la exgobernadora bonaerense confirmó: "Acá nos estamos preparando para competir en todo el país en 2027".

“Acá estamos los que peleamos contra el kirchnerismo en los peores momentos, cuando tenía todo el poder. Somos los garantes de que no vuelvan. Acá estamos los que no solo vinimos a confrontar con un modelo: vinimos a construir un país moderno”, declaró.

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