Aprueban los nuevos cuadros tarifarios para la luz en octubre: de cuánto es el aumento

La medida del EPRE se aplica en cumplimiento de la Resolución 383/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación. El impacto rondará entre $19 y $386, según el consumo.

La medida se aplica en cumplimiento de la Resolución 383/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación. El ajuste promedio será del 0,17% y no habrá cambios en el Valor Agregado de Distribución.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó este viernes los nuevos cuadros tarifarios a usuario final que rigen en Mendoza durante octubre, en cumplimiento de la Resolución 383/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación.

La medida, publicada en el Boletín Oficial el 30 de septiembre, fija los precios estacionales de energía, potencia y transporte para el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre.

Según lo informado, la variación promedio en la provincia será del 0,17%, impactando únicamente en el componente nacional de la tarifa conocido como “Costo de Abastecimiento”.

Para un usuario residencial, que constituye el 85% de los clientes de Mendoza, esto implicará aumentos estimados entre $19 y $386 mensuales, dependiendo del consumo y la categoría tarifaria.

El otro componente de la tarifa, el Valor Agregado de Distribución (VAD), de jurisdicción provincial, no sufrirá modificaciones durante octubre, dado que la variación del Índice de Precios al Consumidor en el trimestre mayo-julio no superó el 7% previsto para activar una actualización

Bonificaciones y subsidios

Se mantienen las bonificaciones y topes de consumo subsidiado para usuarios residenciales:

  • Nivel 2 (ingresos bajos): bonificación del 66,26%, con consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales).

  • Nivel 3 (ingresos medios): bonificación del 51,08%, con consumo subsidiado hasta 500 kWh bimestrales (250 kWh mensuales).

Los consumos que excedan estos límites se facturan al precio pleno correspondiente a los usuarios de Nivel 1 (ingresos altos).

Además, el EPRE ratificó que las entidades de bien público y clubes de barrio continuarán recibiendo el beneficio de facturación con precios de referencia equivalentes al consumo base de usuarios residenciales Nivel 2.

Las autoridades recordaron que continúa abierto el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), al que deben inscribirse quienes busquen acceder a las bonificaciones. El trámite se puede realizar a través del sitio oficial del Gobierno nacional (argentina.gob.ar/subsidios) o en la página del EPRE (epremendoza.gob.ar).

La resolución

pedido_292703_02102025

