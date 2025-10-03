Ulpiano Suárez presentó a los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para el Primer Distrito

El intendente de Capital presentó a la lista de candidatos, junto a Andrés Lombardi y Facundo Correa Llano, presidentes de la UCR y LLA, respectivamente.

El frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó a sus candidatos a legisladores provinciales por el Primer Distrito Electoral en la Ciudad de Mendoza. El intendente Ulpiano Suárez fue el encargado de encabezar el acto, junto a los presidentes de ambos partidos, Andrés Lombardi (UCR) y Facundo Correa Llano (LLA).

El jefe comunal radical, que ha planteado sus diferencias públicas con el propio oficialismo nacional, arengó a la militancia para la recta final de la campaña y destacó a los candidatos Julián Sadofschi y Patricia Sánchez, que lideran las listas de diputados y senadores, respectivamente.

“Estamos a días de una elección muy importante, que nos permita ratificar el rumbo. Ustedes saben que yo he fijado una posición hace un tiempo. Es un rumbo económico que tenemos que transitar para tener un país normal, que es necesario para que a Mendoza le vaya bien y a la Ciudad le vaya mejor, pero sobre todo a los argentinos y argentinas, a los laburantes, jubilados, estudiantes y emprendedores les vaya mejor”, sostuvo Suárez en el acto.

Ulpiano Suárez-Cambia Mendoza “Por eso el pedido de acompañar a nuestros candidatos. Son personas que pueden caminar por la calle y demostrar que trabajan y están al servicio de los mendocinos. Julián, en el caso del Consejo de Ciencias Económicas, y Patricia, con una labor intachable en la Ciudad de Mendoza”, indicó.

Patricia Sánchez es una candidata de su riñón. Es secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Capital, con largo recorrido en la gestión municipal.