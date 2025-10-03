Ulpiano Suárez presentó a los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para el Primer Distrito

El frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó a sus candidatos a legisladores provinciales por el Primer Distrito Electoral en la Ciudad de Mendoza. El intendente Ulpiano Suárez fue el encargado de encabezar el acto, junto a los presidentes de ambos partidos, Andrés Lombardi (UCR) y Facundo Correa Llano (LLA).
El jefe comunal radical, que ha planteado sus diferencias públicas con el propio oficialismo nacional, arengó a la militancia para la recta final de la campaña y destacó a los candidatos Julián Sadofschi y Patricia Sánchez, que lideran las listas de diputados y senadores, respectivamente.
“Estamos a días de una elección muy importante, que nos permita ratificar el rumbo. Ustedes saben que yo he fijado una posición hace un tiempo. Es un rumbo económico que tenemos que transitar para tener un país normal, que es necesario para que a Mendoza le vaya bien y a la Ciudad le vaya mejor, pero sobre todo a los argentinos y argentinas, a los laburantes, jubilados, estudiantes y emprendedores les vaya mejor”, sostuvo Suárez en el acto.
Ulpiano Suárez-Cambia Mendoza
“Por eso el pedido de acompañar a nuestros candidatos. Son personas que pueden caminar por la calle y demostrar que trabajan y están al servicio de los mendocinos. Julián, en el caso del Consejo de Ciencias Económicas, y Patricia, con una labor intachable en la Ciudad de Mendoza”, indicó.
Patricia Sánchez es una candidata de su riñón. Es secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Capital, con largo recorrido en la gestión municipal.
Luego, Suárez le marcó a los militantes: “En esto tenemos que hacer un gran trabajo. Pedirle a los mendocinos que vayan a votar y que acompañen a nuestros candidatos. Decirles que esa confianza la vamos a devolver laburando, laburando y laburando, como venimos haciendo desde el 1983 en la Capital”.
Y agregó: “Teniendo equilibrio fiscal con obra pública y sensibilidad social, que es lo que yo planteo que es necesario. Y una provincia que atraviesa 9 años con un Estado presente, que se encarga de la mejor manera de los servicios sustantivos, como lo resalta siempre nuestro gobernador Alfredo Cornejo”.
LLA - Cambia Mendoza - candidatos
Los candidatos del Primer Distrito
Diputados provinciales:
Julián Eduardo Sadofschi
María Inés Ramos
Juana Allende Zapata
Ismael Ernesto Jadur
Estefanía Vanesa Corvalán
Jorge Raúl Zingaretti
Francisco José Meardi
Carolina Victoria Guillén
Senadores provinciales:
Patricia Betina Sánchez
Lucas Emiliano Fosco
Eduardo José Martín
Evelin Giselle Pérez
María Pía Fanelli
Santiago Daniel Gatica