Ulpiano Suárez presentó a los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para el Primer Distrito

El intendente de Capital presentó a la lista de candidatos, junto a Andrés Lombardi y Facundo Correa Llano, presidentes de la UCR y LLA, respectivamente.

El intendente Ulpiano Suárez junto a los candidatos de LLA+CM en el Primer Distrito

El intendente Ulpiano Suárez junto a los candidatos de LLA+CM en el Primer Distrito

El jefe comunal radical, que ha planteado sus diferencias públicas con el propio oficialismo nacional, arengó a la militancia para la recta final de la campaña y destacó a los candidatos Julián Sadofschi y Patricia Sánchez, que lideran las listas de diputados y senadores, respectivamente.

“Estamos a días de una elección muy importante, que nos permita ratificar el rumbo. Ustedes saben que yo he fijado una posición hace un tiempo. Es un rumbo económico que tenemos que transitar para tener un país normal, que es necesario para que a Mendoza le vaya bien y a la Ciudad le vaya mejor, pero sobre todo a los argentinos y argentinas, a los laburantes, jubilados, estudiantes y emprendedores les vaya mejor”, sostuvo Suárez en el acto.

Ulpiano Suárez-Cambia Mendoza

“Por eso el pedido de acompañar a nuestros candidatos. Son personas que pueden caminar por la calle y demostrar que trabajan y están al servicio de los mendocinos. Julián, en el caso del Consejo de Ciencias Económicas, y Patricia, con una labor intachable en la Ciudad de Mendoza”, indicó.

Patricia Sánchez es una candidata de su riñón. Es secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Capital, con largo recorrido en la gestión municipal.

Luego, Suárez le marcó a los militantes: “En esto tenemos que hacer un gran trabajo. Pedirle a los mendocinos que vayan a votar y que acompañen a nuestros candidatos. Decirles que esa confianza la vamos a devolver laburando, laburando y laburando, como venimos haciendo desde el 1983 en la Capital”.

Y agregó: “Teniendo equilibrio fiscal con obra pública y sensibilidad social, que es lo que yo planteo que es necesario. Y una provincia que atraviesa 9 años con un Estado presente, que se encarga de la mejor manera de los servicios sustantivos, como lo resalta siempre nuestro gobernador Alfredo Cornejo”.

LLA - Cambia Mendoza - candidatos

Los candidatos del Primer Distrito

Diputados provinciales:

Julián Eduardo Sadofschi

María Inés Ramos

Juana Allende Zapata

Ismael Ernesto Jadur

Estefanía Vanesa Corvalán

Jorge Raúl Zingaretti

Francisco José Meardi

Carolina Victoria Guillén

Senadores provinciales:

Patricia Betina Sánchez

Lucas Emiliano Fosco

Eduardo José Martín

Evelin Giselle Pérez

María Pía Fanelli

Santiago Daniel Gatica

