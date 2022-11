Apatía política: Casi el 60% de los mendocinos no votaría a nadie para gobernador o no sabría por quién hacerlo

En Mendoza se observa un fuerte enojo al momento de mencionar su intención de voto en un escenario imaginario, sumado a una gran indecisión, estas son algunas de las conclusiones de una encuesta de 762 casos, realizada entre el 11 y el 14 de noviembre a personas de ambos sexos y de todos los niveles socioeconómicos mayores de 18 años con domicilio en el Gran Mendoza, San Rafael, Tunuyán y San Martín. El relevamiento fue domiciliario, con supervisión territorial y refuerzo telefónico del 5% realizada por Consultores Asociados, integrada por Stella Toledo y Alberto Isuani.

Agregan también que “Se observa una fuerte desesperanza de que las acciones políticas y los dirigentes actuales puedan llevar adelante acciones que beneficien al ciudadano de a pie”.

Tres de cada 10 no consultados no quieren votar a nadie, como también 3 de cada 10 no sabe a quién votar. Puestos en porcentajes, el 27% no votaría a ningún Frente y el 30% no sabe y no contesta.

Cambia Mendoza se afirma en un 21% de intención de voto, frente a un 13 % del Frente de Todos.

Cambia Mendoza lidera las preferencias electorales.

Se observa una tendencia de triunfo del Frente Cambia Mendoza. Teniendo en cuenta que se presentaría como tercera fuerza.

Es importante mencionar que las intenciones de voto remiten a los Frente electorales, sin candidatos, señalan en el informe de la consultora.

Cuestión de imagen

Desde la consultora entienden que hay “apatía hacia la clase política, representado en las opiniones negativas de las imágenes de los dirigentes provinciales. Tienen imagen negativa, por el sólo hecho de ser reconocido como político, sin distinción de partido político, gestión realizada, etc”

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti es la dirigente local con mayor imagen negativa y menor positiva.

La senadora Anabel Fernández Sagasti es la dirigente con mayor imagen negativa (58%), le sigue el gobernador Rodolfo Suárez con el 50%, Emir Félix con el 48%, Ulpiano Suárez con el 45%, Omar De Marchi y Alfredo Cornejo con el 44%, Matías Stevanato con el 41% y Daniel Orozco con el 35%.

El dirigente con mejor imagen positiva es Alfredo Cornejo con el 36%, seguido de Rodolfo Suárez con el 28%, luego Ulpiano Suárez con el 25%, Emir Félix con el 24%, Matías Stevanato con el 20%, Omar De Marchi y Daniel Orozco con el 19% y última Anabel Fernández Sagasti con el 18%.