Apareció Cristina Kirchner por la falta de gas: “Superávit dibujado”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este miércoles a través de la red social X, donde lanzó un duro mensaje contra el gobierno de Javier Milei por la falta de gas.

“Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño”, encabezó su tuit la ex vicepresidenta.

Haciendo recuerdo de su frase de “los funcionarios que no funcionan” durante la presidencia de Alberto Fernández (ella como vice), CFK aplicó la misma premisa para la gestión libertaria actual.

“Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal”, expresó.

Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño.



Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban.



Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 29, 2024

Criticó lo siguiente: “La idea de ¡superávit fiscal o muerte!, como todo dogma (excepto los de la fe), está destinado al fracaso. La paralización de obras absolutamente complementarias pero imprescindibles (léase compresores) al gasoducto Néstor Kirchner (auténtica obra pública estructural) bajo el slogan para redes de ‘no hay plata’, revelan la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público, sobre todo cuando ese gasto es en realidad una inversión porque permite que el Estado evite gastos mayores posteriores”.

Cristina Kirchner dijo el gobierno de Milei no giró fondos a los contratistas que estaban ejecutando las obras de los compresores por alrededor de 40 millones de dólares y “tuvieron que contratar buques por montos muy superiores”.

Petrobrás aceptó el pago de Argentina y comenzará la descarga del GNL.

“Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión. Lo dicho: con funcionarios que no funcionan más ideas que tampoco funcionan… nada puede salir bien”, manifestó.

Además, cuestionó a Milei por irse del país en “momentos tan complicados”. Lo tildó de ser un “showmaneconomista en la Rosada”.

El mensaje completo de Cristina Kirchner en X:

Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño.

Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban.

Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal.

La idea de ¡superávit fiscal o muerte!, como todo dogma (excepto los de la fé), está destinado al fracaso. La paralización de obras absolutamente complementarias pero imprescindibles (léase compresores) al gasoducto Néstor Kirchner (auténtica obra pública estructural) bajo el slogan para redes de “no hay plata”, revelan la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público, sobre todo cuando ese gasto es en realidad una inversión porque permite que el Estado evite gastos mayores posteriores.

Pruebas al canto sobre funcionarios e ideas que no funcionan. Por no girar fondos a las contratistas que estaban ejecutando las obras de los compresores por alrededor de 40 millones de dólares, tuvieron que contratar buques por montos muy superiores. Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión.

Lo dicho: con funcionarios que no funcionan más ideas que tampoco funcionan… nada puede salir bien.

PD: no voy a hacer ningún comentario sobre la ausencia del Presidente en estos momentos tan complicados, por estar de gira artística en el país del norte. Ya lo habíamos caracterizado el 14 de febrero en nuestro documento “Argentina en su tercera crisis de deuda”: un showmaneconomista en la Rosada.

Seguí leyendo: