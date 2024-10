Aparecen nuevos chats entre Fabiola y Alberto: “Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”

Este martes se dieron a conocer nuevas conversaciones entre el expresidente Alberto Fernández y su expareja, Fabiola Yañez, en el marco de la denuncia por violencia de género que ella presentó en su contra.

Los mensajes, encontrados en el teléfono móvil de Yañez, han sido entregados al fiscal Ramiro González, quien ahora los tiene en una copia certificada.

En uno de los textos más reveladores, difundidos por el programa “Somos Buenos” de TN, Fernández expresaba su preocupación por una investigación periodística: “Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María (Cantero). Las tienen. Esto es grave”.

Este comentario hacía referencia a una investigación publicada por Claudio Savoia en Clarín, la cual involucraba diálogos comprometedores entre Yañez y María Cantero, secretaría privada del exmandatario.

Fernández se mostró cada vez más preocupado por las repercusiones de estos intercambios. “Van a venir contra mí. Estoy muy mal”, admitió en otro mensaje, refiriéndose al escándalo de los seguros que involucra a Cantero y su esposo, Héctor Martínez Sosa. También mencionó a Javier Milei en tono victimista, acusándolo de usar la situación en su contra: “Cada vez que tiene un problema se lanza sobre mí”.

El expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en una foto de archivo

Uno de los intercambios más impactantes involucra una respuesta de Yañez en la que le reprocha a Fernández por la violencia que ejercía sobre ella: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, un comentario que parecería hacer referencia a episodios de maltrato físico.

A su vez, Yañez le recriminó haberla obligado a mentir ante la justicia: “Me hiciste negarle algo a un juez y me pidió que te ayude”.

El contexto de estos chats se suma a una situación judicial cada vez más compleja para el expresidente. Fabiola Yañez había expresado públicamente, a través de un posteo en Instagram, que “tenía miedo”, aunque no aclaró de qué. La exprimera dama reside actualmente en Madrid junto a su hijo Francisco, y no se presentó ante el juzgado madrileño para entregar su teléfono celular. Ante la falta de cooperación, la Justicia española dio por cerrado el convenio de colaboración con Argentina para la recolección de pruebas en este caso.

La fiscalía argentina, encabezada por Ramiro González, le atribuye a Fernández nueve hechos vinculados con lesiones, amenazas coactivas y abuso de poder, ocurridos entre 2016 y la fecha. La recopilación de pruebas, incluyendo los chats y fotografías contenidos en el celular de Yañez, es clave para avanzar en la investigación.

Yáñez, por su parte, ha solicitado garantías de seguridad para que solo se revisen los intercambios relacionados con los actos de “coacción, amedrentamiento y violencia” perpetrados por el expresidente.