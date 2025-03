Ante las críticas opositoras, Víctor Fayad ratificó la nueva base de cálculo del Impuesto Automotor

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , no esquivó la polémica generada por el aumento del Impuesto Automotor, que La Unión Mendocina se encargó de denunciar públicamente en los últimos días , y ratificó la nueva escala utilizada para calcularlo.

En primer lugar, señaló que carece de "disponibilidad" porque " hay cerca de 4.000 modelos que no están en la tabla de la DNRPA ". Y explicó que eso conlleva un segundo conflicto, que es la "actualización y equidad".

El funcionario aseguró que en esa planilla existen valores, cuya última actualización fue en agosto y en cambio ACARA presenta precios actualizados al mes de enero. "La diferencia es el mero transcurso del tiempo y la inflación, entre una cosa y la otra", dijo Fayad.

La interpretación de la ley impositiva

Además, el ministro respondió a los cuestionamientos que hizo el senador Valentín González (LUM), que aseguraba que el Ejecutivo había interpretado de forma errónea el penúltimo párrafo del artículo 9° de la Ley Impositiva N° 9.597.

El mismo dice que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) "ajustará los valores respectivos en base a consultas a la DNRPA o en su caso, en función a las publicaciones periódicas realizadas por ACARA u otros organismos oficiales o a fuentes de información sobre el mercado automotor que resulten disponibles al momento de emitirse la facturación correspondiente a la primera cuota del gravamen”.

Escala-automotor.jpg La tabla comparativa que el senador Valentín González (LUM) utilizó para demostrar el aumento del Impuesto Automotor Gentileza

"El error conceptual es creer que se interpreta como supletorio de que no esté la DNRPA y no funciona así. Porque, si nosotros tenemos conviviendo dos tablas en paralelo, y una presenta valores de agosto y otra de enero, ¿por qué voy a tener que discriminar si un contribuyente tiene a su auto en una tabla y no en la otra?", arremetió Fayad.

Es más, puntualizó en el caso de los autos 0 km que salieron al mercado entre agosto del año pasado y enero, para la DNRPA "no existen".

"Entonces a aquellos que compran un auto nuevo les tienen que cobrar el valor actualizado y a los que tienen exactamente el mismo, pero lo patentaron el año pasado, les tienen que cobrar menos. Nosotros no podemos hacer esa diferencia. Tenemos que usar la misma base", enfatizó el ministro.

Impuestos patrimoniales

El ministro también indicó que no se trata de una "cuestión aislada" y la Provincia se propone recuperar la recaudación mediante los impuestos patrimoniales, y disminuir Ingresos Brutos y Sellos, que "es lo que nos hace competitivos con otras provincias para atraer inversión y mano de obra". En definitiva, son los impuestos que "distorsian", asegura.

"Nosotros no vamos a entrar en la demagogia de decirle a la gente que vamos a bajar todo, porque hay que financiar el Estado y lo decidimos hacer con impuestos patrimoniales, mientras disminuimos los otros", aseguró Fayad.

Desde el Gobierno anticipan que lo que sucedió con la DNRPA se consolidará con el paso del tiempo, debido a que es un organismo que ha perdido peso con el ajuste de la Nación y probablemente siga presentando desactualizaciones. Por lo tanto, la revista de ACARA apunta a mantenerse fija como la planilla de valores, desde ahora en adelante.

Incluso para tomar esa decisión, Fayad afirmó que tomaron los ejemplos de ciudades grandes como CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, que ya los utilizaban para sus impuestos.

Indicios de la recaudación del primer trimestre

En tanto, mientras el primer trimestre de 2025 está pronto a cerrarse, algunos indicios pueden confirmarse con respecto a recaudación. En el caso de los impuestos patrimoniales, señaló que "vienen muy bien", particularmente en el Automotor por una disminución de la mora y por el lado del Inmobiliario, debido a los metros cuadrados que se registraron en el último período.

En el caso de Impuesto a los Ingresos Brutos, el ministro anticipó que han observado una caída del 2%, comparado al primer trimestre del 2024. También una disminución en la facturación, pero esto se debe a que son trimestres muy dispares, en el contexto económico. "El verano pasado teníamos chilenos comprando acá y ahora no", contó por ejemplo.

Además que en enero fue "el pico de la inflación producto del Plan Platita" de 2023, advirtió Fayad. Todos estos indicadores se conocerán en detalle el mes que viene.