Aníbal Fernández pidió "sacar" a los libertarios en las elecciones legislativas "porque no tienen idea"

El ex ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández analizó el escenario para las próximas Legislativas 2025 y el rol de La Libertad Avanza (LLA) no sólo como Gobierno sino como candidatos y dijo que hay que "sacarlos" porque no tienen "idea".

"Hay que sacar a estos tipos que no tienen la más puta idea", señaló en declaraciones a Radio Splendid AM 990, indicó que, desde el peronismo, "hay que defender lo que costó construir" y en la misma línea aseguró que no pueden "quedarse quietos".

"Hay que dar discusión, plantarse en las próximas elecciones y defender lo que costó construir, no podemos quedarnos quietos. Hay que trabajar y estar convencidos de lo que se quiere. Y yo voy a acompañar a los que puedan competir", aseguró.

Asimismo, planteó que "esto comenzó cuando el presidente fue elegido por la voluntad popular" e hizo campaña "diciendo barrabasadas": "Estaban dispuestos a un cambio y el cambio es esto, rompiendo todo lo que le costó construir al Estado".

Según Fernández, lo que viene haciendo la gestión del presidente Javier Milei es echar a cualquier persona de su puesto de trabajo "porque sí", denominar a ese mecanismo como la "optimización del Estado" y "jactarse de ser el topo" que va a destruirlo desde adentro.