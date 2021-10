Anabel Fernández Sagasti: “La gente y los compañeros pedían una oposición más firme”

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti busca sostener su banca en la Cámara Alta nacional para el Frente de Todos. En esta elección se cumplen 10 años de su irrupción masiva en la política, cuando era la “elegida” de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ser diputada nacional. Así, en diciembre Fernández Sagasti cumplirá una década en el Congreso.

De aquellos años a la actualidad, muchas cosas han cambiado. Hoy es la figura más fuerte del peronismo provincial, después de ganar la PASO 2019 ante Alejandro Bermejo y es la presidenta del Partido Justicialista mendocino. Pero enfrenta un desafío muy importante en los comicios generales, tras la derrota en las PASO de setiembre.

-Tras las PASO, el Frente de Todos hizo cambios discursivos ¿A qué se debió?

-Es la recepción de las PASO, de lo que nos dijo la gente y también nuestros propios compañeros, que quisiéramos una oposición como más firme, siendo la voz de quienes no son escuchados en la provincia. La gente nos puso en el rol de oposición y no es sólo decirlo y ser la voz de los que están quejándose por eso, sino también hacer propuestas. Esperemos que alguna sea aceptada por el Gobierno y nos podamos sentar a charlar.

-Dice que les piden endurecer el rol opositor. O sea, chau “buenos acuerdos”…

-No, los buenos acuerdos son los que tienen a la agenda de la gente sobre la mesa. Por eso son buenos acuerdos y no acuerdos. Lo que sucede es que para que eso ocurra tiene que haber por lo menos dos partes y desde el Gobierno de la provincia claramente no quieren charlar con nadie que no sea de su partido político. Las acciones nuestras siempre han sido en tratar de colaborar y obviamente decir lo que nos parece que está mal pero la propuesta sigue. El 61% de los mendocinos no eligió la lista del Gobierno provincial y está en desacuerdo de cómo está la provincia en este momento.

-¿Cuáles son las principales propuestas a acercar al oficialismo?

-Tenemos una propuesta con OSEP, ahora han tenido que salir a reconocer que la OSEP está quebrada, que no es solamente por culpa de la pandemia como dice el Gobernador, sino que es una crisis que viene de 2017. Primero propusimos en la Cámara de Senadores, que fue rechazada por el oficialismo, que fue hacer una Comisión Investigadora, de dónde está la plata de los 400 mil afiliados de la OSEP. Primero saber qué pasó y después tomar las riendas.

-Han hablado de viviendas…

-En el tema viviendas es muy importante, los alquileres están por las nubes y la provincia de Mendoza hace mucho que no hace gran cantidad de viviendas. Este año ha ejecutado el IPV sólo el 16% del presupuesto asignado. No es que no tenían plata, no la ejecutaron. Creemos que lo que hay que hacer es un Procrear mendocino, lo que pagás de alquiler lo puedas destinar a tu casa. Se hizo a nivel nacional y tiene que ser una política pública de Estado.

-Para construir esas casas hace falta plata…

-La tiene la provincia, el 16% ha ejecutado. La Nación le ha otorgado un cupo de 1.200 viviendas cuando vino Ferraresi a la provincia y han licitado 120 casas.

Anabel Fernández Sagasti, candidata a la reelección en el Senado nacional. Foto: Orlando Pelichotti

-Hasta 2023 es el cupo de 1.200 casas de Ferraresi…

-No, se van actualizando todos los años porque el Presupuesto nacional va cambiando. Además, es la infraestructura que más empleo genuino genera. Es todo un círculo en donde la administración actual de la provincia está administrando la decadencia. Y nos enteramos que tiene 9.500 millones en el banco, por lo menos, que es lo que han declarado y no estuvo para sostener el empleo gastronómico.

-9.500 millones es una pauta salarial de todos los estatales, no es tanta plata…

-Es mucha para cómo está la provincia de Mendoza. Cuando vos tenés la obligación de dar garantías de seguridad, de viviendas, de educación; se pierde el 50% del agua por falta de mantenimiento en las cañerías; tenés plata guardada y no lo hacés. Hay falta de trabajo y hay 44% de pobreza. Me parece que gobernar es dar soluciones. Es una desidia tener esa plata guardada cuando tenés demandas de derechos como es la seguridad, poder vivir en paz, poder dormir cuando tu hijo sale y saber que va a volver bien a tu casa.

-Si lo miramos del lado del Gobierno, sienten que fueron discriminados en el reparto de fondos discrecionales; es lógico que piensen en tener un colchón para pagar sueldos. Paco Pérez está en memoria de muchos…

-No creo eso. De hecho Mendoza tiene obras públicas muy importantes y grandes que no recuerdo en las presidencias anteriores que Mendoza sea tan beneficiada. No es casual que el acting sea ahora.

-El dinero de obras no va a las arcas de la Provincia… Tucumán recibió en fondos discrecionales per cápita más que Mendoza, aun cuando son provincias parecidas en cuanto a población.

-Es muy sesgado tomar uno solo de los elementos. Es un acting electoral. La previsibilidad está en la coparticipación y existió siempre.

-Con la cuarentena del año pasado la caída de la coparticipación llegó a 14%...

-Alberto Fernández le dio a esta provincia más que todo el gobierno de Mauricio Macri.

-¿Qué piensa de la demanda de la provincia a la Nación por las transferencias discrecionales?

-Estoy convencida de que es un acting electoral y que el mismo esfuerzo que ponen el Gobernador y Cornejo para hacer esa pelea con la Nación, ojalá lo pusieran para solucionar los problemas que tiene Mendoza. Ojalá le pusieran el mismo entusiasmo a la seguridad, ejecutar el presupuesto de vivienda, OSEP, educación.

-Con Portezuelo del Viento se espera un laudo presidencial está desarchivado el reclamo de La Pampa, y Mendoza avanzó con la licitación ¿cree que Suárez tiene que adjudicar igual?

-Me parece perfecto. Apoyo totalmente esa decisión del Gobernador.

-¿Cree que Fernández va a laudar en algún momento?

-Ni idea. A mí me interesa que Portezuelo se haga y la plata está.

Anabel Fernández Sagasti, candidata a la reelección en el Senado nacional. Foto: Orlando Pelichotti

-¿Hace cuánto que no habla con Suárez?

-Desde el día que le presenté el proyecto de ley, cuando fue una segunda ola. (NdR: 5 de mayo de este año).

-¿Hay interlocutores con el oficialismo?

-En la Legislatura, como Mario Abed y varios legisladores. No hubo llamado por el tema presupuestario. Hicimos acciones mostrando voluntad.

-¿Cuál sería un buen número en función del resultado de la PASO?

-Siempre jugamos para ganar y necesitamos mejorar para tener más legisladores, más concejales. Si es más de lo que obtuvimos, significa que hicimos un buen diagnóstico y que pudimos amigar al peronismo, al Frente de Todos, con la ciudadanía de Mendoza que es algo que venimos trabajando en la provincia de Mendoza hace mucho tiempo. No es de un día para el otro. A veces los sueños y las ansias van más rápido que la organización. La construcción de un proyecto sólido para la provincia no es unipersonal sino que es de un equipo. Lo estamos trabajando con los intendentes que es algo que no pasaba hace mucho tiempo y es un trabajo diario. Nuestra meta es volver a gobernar.

-Hablaba de la meta del 2023, ¿quiere presentarse de nuevo como candidata a gobernadora?

-Falta un montón (se ríe). Mirá lo que pasó el año pasado y el anterior. Yo trabajo para que el Frente de Todos para que gobierne en el 2023.

-¿Quiere ser candidata?

-Me encantaría ser gobernadora. Tengo mucho tiempo por delante para intentarlo. Mi prioridad es que el peronismo gobierne en 2023. Y en unas elecciones de medio término me parece una falta de respeto decirle a la ciudadanía qué es lo que va a pasar con un cargo electivo. Ojalá que haya muchos con vocación de serlo, sería un síntoma espectacular porque cuando la cosa viene doblada, no aparecen muchos y muchas valientes.

-Hay varios intendentes a los que se les acaba, ¿habrá sobreoferta de candidatos?

-Ojalá que así sea porque significaría que tenemos muchas chances de gobernar. Yo quiero que gobierne el peronismo. Y quien sea candidato o candidata será quien nos garantice ganar, yo trabajo para eso. En términos personales, tengo mucho tiempo.

-¿Lo ve a Ramón pujando por un lugar en una fórmula para el 2023?

-Ojalá que así sea, que seamos 15 o 20 y podamos elegir.

-¿Cómo imagina el día después de las elecciones?

-Lo primero que hacemos es analizar si tuvo efectividad la propuesta que hicimos. Y levantarnos y seguir trabajando. La esencia del peronismo es esa, volver a levantarse. Nosotros sabemos que es un proceso de cara al 2023. En la elección no se acaba ni empieza nada, el día después los problemas de la gente siguen intactos.

-Juntos por el Cambio habla de quitarle el quórum propio a Cristina, ¿por qué debe retenerlo el Frente de Todos?

-Porque todas las leyes que hemos sacado desde el Frente de Todos, que hemos auspiciado como bloque han sido a favor de la gente. Y la muestra está con Alfredo Cornejo no bajando a dar quórum con la Ley de Etiquetado y la de los viñateros. Ahí demostraron que son los mismos de siempre, que no ponen los intereses de la gente por delante de los partidarios. Y en el caso de él, personales. Todas las leyes que fueron a favor de la gente, ellos votaron en contra como el Aporte Solidario. De hecho (Horacio Rodríguez) Larreta mandó a votar en contra la ley de etiquetado de ayer. Tener quórum no significa que no dialoguemos, la ley del etiquetado la trabajamos entre todos.

PERFIL

Fecha de Nacimiento: 3 de abril de 1984

Edad: 37

Profesión: Abogada

Trayectoria: Diputada Nacional (2011-2015), Senadora nacional (desde 2015), presidenta del Partido Justicialista de Mendoza (desde 2020).

Signo: Aries