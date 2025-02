Ampros dilata las paritarias hasta hoy: qué pidió y por qué no bajó la propuesta a las bases

Paritarias: ATE no llegó a un acuerdo con el Gobierno y anunció medidas de fuerza

Desde el gremio señalaron que los planteos realizados por la asociación sindical en encuentros pasados "no fueron respondidos" por parte de los miembros paritarios del Ejecutivo Provincial, por lo que la reunión continuará mañana martes desde las 13 horas.

En el encuentro, los representantes del gremio sanitario cuestionaron que la propuesta "no incorporó planteos elevados por la asociación sindical en audiencias pasadas" , tales como el cronograma de pases a planta de personal contratado y prestadores, así como incrementos de otros adicionales salariales que percibe el sector (Régimen 27) .

"Quiero decirle a los trabajadores que, si existen en Mendoza gremios que entregan a los trabajadores a la miseria por una simple moneda, ATE no es ese sindicato", arremetió Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE, en clara referencia al SUTE.

El gremio que conduce Roberto Macho decidió rechazar las ofertas salariales presentadas para el Régimen 15 de Salud y licenciados de enfermería. Es que el sindicato llegó a la reunión en la Subsecretaría de Trabajo con la advertencia de que el aumento "pelado" del 13% que el sindicato docente había aceptado, resultaba "insuficiente".

Macho comunicó a la prensa que ATE había presentado una "contrapropuesta" para que el Ejecutivo analice y puedan seguir negociando. La misma consistía en incrementos en adicionales específicos como "mayor horario", antigüedad y por funciones específicas. El dirigente señaló que la idea era "llegar al marco de la canasta alimentaria que está en $1.300.000 en bruto para un trabajador de la Salud con 8 horas de trabajo y 20 años de antigüedad".

Sin embargo, dos horas después, el sindicato confirmó que el Ejecutivo no se movió de su oferta presentada y por lo tanto fue rechazada por ATE, denunciando incluso "discriminación" al sector de la salud que representan.

"Ha concluido la paritaria del Régimen 15 de la Salud. Nos trajeron una propuesta salarial igual a los trabajadores del SUTE. No contempla el mayor horario de los trabajadores de la Salud, no contempla las funciones de los trabajadores de la Salud. Los porcentajes son ínfimos, en relación a los aumentos que han habido de los impuestos, los servicios, el pan, la carne, etc. Por ende ha sido rechazada esta propuesta que ha traído el Ejecutivo", sostuvo Macho a través de un video, filmado desde las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo.

En cambio, el SUTE aceptó un aumento para el mes de marzo del 7%, del 2,5% en el mes de abril, del 2% en mayo y del 1,5% en junio. La base de cálculo para los docentes será el mes de diciembre, mientras que el sueldo de celadores se modificará al mes de marzo. Contempla subas del salario mínimo docente garantizado desde $610 mil en marzo, hasta $645 mil en junio.

El sindicato docente votó en plenario provincial esta última propuesta y la aceptó con amplio respaldo. Desde el gremio comentaron a Los Andes que "no es una oferta para aplaudir" y que quedarán asuntos pendientes de discusión en mesas técnicas para abril como un adicional jerárquico, de directivos y no directivos.

También supervisores y supervisoras cobrarían en mayo el pago de su adicional en una cuota, según lo charlado con los enviados del Ejecutivo. Buscarán rubricarlo en la reunión que mantendrán esta tarde en la Subsecretaría de Trabajo.

Para los celadores la propuesta incluye un aumento de 1.400 pesos en el básico y $15.000 en el código paritario 2008. "La intención es calcular sobre estos nuevos pisos los incrementos de marzo: 7%, abril 2,5%, mayo 2% y junio 1,5%", sostuvieron desde el Sute.