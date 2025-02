Paritarias: ATE no llegó a un acuerdo con el Gobierno y anunció medidas de fuerza

Sin embargo, dos horas después, el sindicato confirmó que el Ejecutivo no se movió de su oferta presentada y por lo tanto fue rechazada por ATE, denunciando incluso "discriminación" al sector de la salud que representan.

"Ha concluido la paritaria del Régimen 15 de la Salud. Nos trajeron una propuesta salarial igual a los trabajadores del SUTE. No contempla el mayor horario de los trabajadores de la Salud, no contempla las funciones de los trabajadores de la Salud. Los porcentajes son ínfimos, en relación a los aumentos que han habido de los impuestos, los servicios, el pan, la carne, etc. Por ende ha sido rechazada esta propuesta que ha traído el Ejecutivo", sostuvo Macho a través de un video, filmado desde las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo.

En ese tono, ratificó que "es la última propuesta, no hay más. Después de esto comienzan las medidas de acción directa, si los trabajadores así se organizan, para poder hacerlas. Nuestro sindicato ha rechazado la propuesta por ser insuficiente, pero también discriminatoria, para tenerlo presente".

Palos para el SUTE

Por su parte, la secretaria adjunta Adriana Iranzo, fue más tajante y lanzó palos contra el SUTE por haber aceptado la misma oferta. "Quiero decirle a los trabajadores que, si existen en Mendoza gremios que entregan a los trabajadores a la miseria por una simple moneda, ATE no es ese sindicato", arremetió.

"Hoy en día querían humillarnos, separarnos y darles aumentos solo a un grupo de trabajadores de la salud, cuando sabemos todos que somos un equipo. Nosotros no vamos a firmar el hambre y que el trabajo no valga nada", completó la sindicalista.

Macho convocó a los delegados a una asamblea general para el próximo jueves para definir un plan de lucha, que incluirá manifestaciones en los actos vendimiales. "ATE ha actuado de buena fe negocial, no así el Gobierno de Mendoza, que tiene que dar una mejor propuesta salarial. Compañeros, ha llegado el momento de lucha", arengó.

El Ejecutivo continuará su cronograma de reuniones con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), el tercer gremio mayoritario, a las 17 horas de este lunes.