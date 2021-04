Ambiente multará a siete loteos del piedemonte por $ 6 millones

El Gobierno Provincial persiste con su trabajo de controlar y evitar el avance de construcciones ilegales en el Piedemonte mendocino , y aplicará multas por más de $6 millones a siete emprendimientos inmobiliarios que han comenzado trabajos de movimientos de suelos sin una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la zona de Luján de Cuyo. Con el foco puesto en prevenir futuros problemas, se han suspendido los trabajos de 135 condominios, para evitar la construcción de viviendas en áreas que podrían representar un riesgo a futuro respecto a la zona donde se están montando.

Actualmente hay unas 800 viviendas que han sido construidas en zonas no permitidas y de alto riesgo; en el cual la secretaría de Ambiente ha iniciado negociaciones para encontrar una salida a un problema que lleva varios años.

Ayer salió publicada la resolución 371/2020 en el Boletín Oficial, en el cual la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial suspendió los trabajos hasta tanto los propietarios cumplan con la regularización ambiental, legal y administrativa, que se basa, principalmente, en una DIA, pero también en autorizaciones del Consejo del Piedemonte y el de Loteos.

Lo importante, además, es que las obras de infraestructura no involucren problemas en los cauces aluvionales, sobre los cuales está prohibido construir.

Sin autorización

Humberto Mingorance, secretario de Ambiente, destacó que luego de denuncias realizadas, y a partir también de inspecciones en la zona del piedemonte lujanino, se paralizaron 7 padrones de incipientes emprendimientos inmobiliarios, en los que se estaban realizando ya movimientos de suelos, desmontes y trazados de calles.

A dos de ellos se les realizó multas por $893.000 y $376.000; y se estima que con los cinco restantes se apliquen multas que rondarán en total los $6 millones para los siete emprendimientos.

“Son polígonos con 135 condominios que no tienen aprobación municipal ni provincial, y cuyos títulos están subsidivididos”, marcó el funcionario, quien pidió a la población asegurarse que los terrenos en los que tengan intenciones de comprar, tengan todos los estudios aprobados.

En tanto, la coordinadora de la Unidad de Evaluaciones Ambientales, Soledad Barros, afirmó que el objetivo de estos actos administrativos son “paralizar todas las obras denunciadas por la Municipalidad de Luján, ya que se han detectado supuestos loteos que no están aprobados en el ámbito Municipal”.

También explicitó que la agencia Provincial de Ordenamiento Territorial “ratificó que efectivamente se está realizando desmontes, aperturas de calles y anegamiento de cauces aluvionales, incumpliendo con la Ley 5.961”.

Por otro lado, Mingorance acotó que “hace 30 años que se ha avanzado con construcciones casi sin control sobre el piedemonte, lo que ha tenido consecuencias negativas, y ya desde hace varios años estamos fiscalizando y ordenando un territorio importante para la provincia”.

La zona en particular donde se están aplicando las multas es de la zona de los Boliches hacia el noroeste, del otro lado de la ruta Panamericana; con dirección hacia Blanco Encalada. No obstante, evitó alarmar a la gente que vive en la zona del piedemonte, y destacó que “no en todos los lugares está prohibido construir, sino que necesariamente se necesita la DIA y los estudios realizados para no infringir la ley”.

De los estudios e inspecciones realizados por la Secretaría se desprende que hay entre 500 y 800 viviendas que se construyeron ilegalmente, es decir sin los estudios de impacto realizados, y que “están en zona aluvional riesgosa”.

Frente a esto, sostuvo que se están llevando a cabo procedimientos en conjunto con la comunidad para llegar a soluciones, “pero lo cierto es que, para evitar riesgos y problemas, estamos tomando desde el comienzo de las construcciones, como en este caso, para no tener problemas mayores con familias que tienen sus casas ahí”.

Es necesario recordar que desde febrero del 2019 el Gobierno Provincial, mediante un decreto del ex gobernador, Alfredo Cornejo, están paralizados los emprendimientos inmobiliarios en la zona.

Debate legislativo demorado

Más allá de estas determinaciones que está tomando la Secretaría de Ambiente junto a los municipios de Luján y Las Heras, todavía duermen en el Senado dos proyectos que tienen el objetivo de mejorar la situación territorial del piedemonte.

“Está el proyecto que crea una nueva ley del piedemonte, que está más avanzado y en las últimas semanas incluso le hemos agregado más información y puntualizaciones respecto a conceptos de Hidráulica”, manifestó Mingorance.

Respecto al proyecto, explicó que trabaja con legislaciones y decretos, que se van a agrupar y que tienden a “incorporar instrumentos para dejar bien ordenada una sola legislación”. Según el funcionario, esta nueva ley “dará más precisiones y terminará con algunas cuestiones que durante años han ocurrido por falta de control”.

Además, “se pretende “zonificar” para saber qué ocupar y para qué, y proteger a la población de aluviones”, comentó. Frente a esto se establecieron zonas y sub-áreas que, según su peligro aluvional (muy alto, alto, medio, bajo) y que no deben ocuparse. Los 4 departamentos abarcados son Luján, Las Heras, Capital y Godoy Cruz

Para Mingorance, este proyecto, como el otro que crea un área natural protegida en el piedemonte (y que se tratará una vez se dé luz verde a éste primero), “no está cajoneado”, y tiene optimismo en que en los próximos meses puede potenciarse su análisis en la Legislatura.