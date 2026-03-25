Alfredo Cornejo designó a un nuevo director del EPRE: de quién se trata

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la designación del abogado Cristian Samir Azar como nuevo integrante del Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico ( EPRE ), tras obtener el acuerdo del Senado provincial . La medida quedó formalizada mediante el Decreto 434, publicado este miércoles, en el Boletín Oficial.

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La designación rige desde el 9 de marzo de 2026 y se extenderá por el período establecido por ley, que culmina el 8 de marzo de 2032 .

El nombramiento se da en el marco de lo establecido por la Ley 6497, que regula el funcionamiento del EPRE y dispone que su directorio debe estar compuesto por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara Alta.

Según se detalla en el decreto, Azar fue seleccionado a través de un concurso público convocado por el Ministerio de Energía y Ambiente , en línea con lo dispuesto por la normativa vigente. El proceso incluyó la evaluación de antecedentes técnicos, profesionales y condiciones personales de los postulantes.

Tras esta instancia, una comisión ad hoc realizó la preselección de candidatos, y el Ejecutivo elevó el pliego del abogado al Senado, que otorgó el aval mediante la Resolución 532, con fecha del 3 de marzo de 2026.

En los considerandos de la norma se destaca el “alto nivel profesional” y los antecedentes técnicos del designado como fundamentos para su nombramiento en el organismo encargado de regular el servicio eléctrico en la provincia.

El EPRE es la entidad responsable de controlar la prestación del servicio eléctrico en Mendoza, garantizando el cumplimiento de las normas y la protección de los usuarios, además de intervenir en la fijación de tarifas y la supervisión de concesionarias.

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El perfil del nuevo director del EPRE

Cristian Azar cuenta con formación jurídica y experiencia en el ámbito de la regulación eléctrica. Es abogado, con especialización en Derecho Bancario y Finanzas Corporativas, y ya tuvo un paso previo por el organismo.

En el plano político, es cercano a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, dos de las figuras clave del gabinete provincial.

En su trayectoria dentro del sector público, se desempeñó durante más de seis años como gerente general del EPRE, donde también estuvo al frente de la Gerencia Jurídica de la Regulación y de la Secretaría General.

Durante su paso por el ente regulador participó en procesos vinculados al cálculo de tarifas, la regulación de los servicios públicos y el funcionamiento institucional del organismo.

Además, integró instancias paritarias y representó al EPRE en jornadas nacionales y foros especializados en regulación eléctrica organizados por la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos (ADERE).

En 2025 fue designado como síndico titular en el directorio de IMPSA. Hasta su designación como director del EPRE, se desempeñaba desde 2024 como gerente de legales de la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible SA.