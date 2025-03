Alfredo Cornejo aseguró que Humberto Mingorance "no adquirió en la función pública" el patrimonio cuestionado

Al tomar estado público, el funcionario apeló a corregir rápidamente la omisión y respondió que no había declarado ese patrimonio porque se trata de un adelanto de herencia de sus padres, quienes viven en uno de los departamentos señalados. En diálogo con Los Andes, incluso Mingorance pidió que la Justicia lo investigue para aclarar que no se trató de un hecho de corrupción.

"Asumo que hubo una omisión, no una falta grave. Me pase un semáforo en rojo, pero no estaba borracho ni maté a nadie", afirmó el titular de Aysam a este diario. Y desafió: "Me gustaría que un fiscal actúe de oficio. Que llame a dos o tres que dicen que soy corrupto para que lo demuestren, y que ese mismo fiscal me pida la documentación, a ver quién tiene razón".