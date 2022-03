Alberto Fernández presenta hoy su plan de “guerra” contra la inflación: cuáles serían las medidas

Alberto Fernández presentará este viernes una serie de medidas para tratar de blindar a la Argentina y evitar que los aumentos en los precios de internacionales aceleren aún más la indómita carrera de la inflación, que hasta febrero acumuló un salto interanual del 52,5%. Lo que el Presidente prometió como el inicio de la “guerra” contra la suba de precios, será la presentación de recetas ya conocidas que generan más dudas que certezas.

El presidente Fernández reiteró el jueves que, luego de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda de alrededor de 45.000 millones de dólares, la prioridad de su gobierno será atacar el problema de la inflación.

“Sabremos que hay un problema que no se resolvió pero que empieza a resolverse, que es esa deuda maldita que heredamos. Eso nos va a obligar a empezar a pensar en otros problemas que tenemos que afrontar, donde la inflación ocupa un lugar central, porque además es una inflación que es resultado de este mundo global”, dijo luego.

El Presidente evitó anticipar sus acciones, pero volvió a deslizar que el objetivo es minimizar los efectos colaterales de la guerra en Ucrania, que apuntalaron los precios de los commodities, sobre todo en los sectores de alimentos y combustibles.

La promesa de Alberto Fernández, tras dos años de mandato: "El viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina"

“Ahora las guerras no son un teatro de operaciones donde se disparan los unos a los otros; ahora las guerras tienen consecuencias económicas y las consecuencias económicas llegan a todos los rincones del mundo”, se limitó a señalar.

Al encabezar un acto en Salta, el primer mandatario pareció tratar de moderar las expectativas que generó el martes pasado, cuando salió a prometer públicamente que emprendería una “guerra” contra el alza de precios: ayer solamente llamó a “hacer el esfuerzo de encontrar una respuesta a este nuevo desafío que nos imponen” a los argentinos.

Por la información que dejaron trascender en el Gobierno nacional, las medidas que se anunciarán este viernes tendrán que ver con:

la puesta en marcha de cupos a las exportaciones para una variedad de productos, fundamentalmente el trigo;

con subir dos puntos las retenciones a la harina y al aceite de la soja;

con reactivar el sistema de Precios Máximos;

con ampliar el programa de Precios Cuidados;

con aplicar las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento contra los aumentos injustificados.

Aunque no aportó detalles, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti deslizó que algunas de las acciones consistirán en avanzar contra los oligopolios.

“La Argentina tiene problemas estructurales con respecto a la inflación, no es una novedad y no es de ahora. Y el contexto internacional obviamente nos ha agravado, pero no es lo único que incide. Incide más en la Argentina que en otros países. Efectivamente, en una economía de oligopolios, como es el caso de la Argentina, donde la formación de precios está en manos de unos pocos, esto contribuye a que esos pocos puedan, en situaciones como las que estamos viviendo en este momento de crisis internacional con respecto a los precios de las mercaderías, tomar decisiones unilaterales con respecto a los precios de sus mercaderías”, dijo al ser consultada sobre la “guerra contra la inflación” que anunció el Jefe de Estado.

“El gobierno está comprometido en poder llevar adelante políticas y medidas que permitan poder garantizar los precios de los alimentos, sobre todo en la mesa de los argentinos. Sabemos que el índice de precios que se conoció el martes fue muy alto. Nosotros venimos con una inflación alta desde 2019″. Gabriela Cerruti

Pasada la tarde del jueves, en el gobierno nacional hubo quienes le bajaron el precio a los anuncios. Fuentes oficiales consultadas no se animaron a hablar de un paquete de medidas antiinflacionarias, sino que indicaron que serán algunas acciones para evitar que el efecto Ucrania complique aún más a la vapuleada economía argentina.

Todas las miradas apuntan a la actividad oficial que el presidente Fernández realizará en la provincia de Tucumán, donde se mostrará acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur. El ministro de Economía, Martín Guzmán, no tenía previsto viajar a esa provincia porque aún quedan gestiones urgentes ante el FMI: el próximo martes la Argentina debe afrontar el pago de U$S3.200 millones, entre capital e intereses, y el funcionario busca terminar de cerrar las negociaciones para que el board del organismo multilateral de crédito le dé el aval definitivo al acuerdo.

Las medidas de la "guerra contra la inflación" serían similares al plan de gobierno actual (José Gutiérrez / Los Andes)

Mientras, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza un rumor que indica que este viernes, los integrantes del directorio del Banco Central anunciará otra suba en las tasas de las Leliq, que representan la referencia de la política monetaria. La última vez que se aplicó un incremento fue a mediados de febrero pasado, cuando ese rendimiento pasó del 40 al 42,5 % anual.

En la antesala de los anuncios se escucharon voces exceptivas y se reactivaron las remarcaciones de precios, tal como lo reconoció el dueño de Marolio y presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Víctor Fera.

“Hay de todo. Está pasando en muchos artículos, en muchas cosas. Hay cosas que internacionalmente han subido brutalmente. Nadie va a vender por debajo de lo que puede venderle a otro y eso pasa. Es inevitable”, dijo Fera.

En declaraciones con Radio Con Vos, el empresario del sector alimenticio planteó sus dudas sobre las acciones del Gobierno nacional y dijo que los aumentos van a seguir pasando porque “acá no hay competencia”.

“Sáquenselo de la cabeza: con decretos, con arreglos superfluos, de palabra, que no existen, no se va a solucionar nada. Acá se soluciona con competencia y producción. Si no producimos y no competimos, estamos muertos”, sentenció.