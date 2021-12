Alberto Fernández pasará Año Nuevo en Chapadmalal y no se tomará vacaciones

El presidente Alberto Fernández pasará la noche del 31 de diciembre junto a su pareja Fabiola Yáñez en la residencia de Chapadmalal, aunque ya adelantó que no se tomará vacaciones, un mensaje de “austeridad” que transmitió a su gabinete.

Al igual que Navidad, el jefe de Estado celebrará el Año Nuevo 2022 en la costa atlántica. Después del fin de descanso, retomará su agenda en la Casa Rosada el próximo lunes con la mira puesta en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la situación del Covid-19 (ya anticipó que descartaba aplicar restricciones masivas).

Desde el entorno presidencial confiaron a TN que Fernández no se tomará vacaciones este verano. Incluso, el propio Presidente declaró tiempo atrás en San Juan: “Yo, en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones, ni me fui a la playa, nada, ni una semana”.

En un contexto de cepo y devaluación de la moneda, la “austeridad” de Fernández también fue transmitida al gabinete. No habrá vacaciones extendidas para el Gabinete pero sí “breves cortes” de fin de semana, siempre que sean dentro del país y no en el exterior.

Alberto Fernández junto a Fabiola Yáñez. Pasarán Año Nuevo juntos en Chapadmalal. Foto: Federico López Claro / Archivo

Para Navidad, el Presidente habló por cadena nacional y pidió a los argentinos seguir con los cuidados y continuar con la vacunación.

“Esta pandemia no ha acabado y deberemos prepararnos para seguir enfrentándola. Ya sabemos cuál es el camino: seguir vacunándonos y cuidándonos. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. Debemos seguir haciéndolo”, señaló.

Ponderó que “este fue el año que dio inicio a la recuperación económica” y aseguró: “Después de tanto dolor y tanta postergación, estamos avanzando y creciendo. Hay más actividad económica, más producción, más exportaciones, más trabajo y más consumo. Estamos cerrando el año con un crecimiento superior al 10%, que es incluso más alto que el que tuvimos con Néstor (Kirchner) cuando salimos de la dolorosa crisis del 2001″.