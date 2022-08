Alberto Fernández: “Nisman se suicidó; espero que el fiscal Luciani no haga lo mismo”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio una entrevista esta noche al canal de noticias TN, reportaje en el que habló sobre un abanico importante de temas pero cuyo eje central fue la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido de condena en la causa Vialidad.

En diálogo con los periodistas Gerardo Alfano y Marcelo Bonelli del programa ‘A dos voces’, Fernández sostuvo una y otra vez la inocencia de Cristina y cargó tintas contra el fiscal Diego Luciani, quien este lunes solicitó a los jueces la condena a 12 años de prisión contra Kirchner y su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

En varios pasajes del reportaje, el jefe de Estado aseguró que la actuación de Luciani dejó mucho que desear y que cometió gran cantidad de errores. Cuestionó la figura de ‘asociación ilícita’ y de que su aplicación a las más altas figuras de la estructura administrativa es un error que va a llevar a que nadie ‘quiera ser presidente’.

“No conozco al fiscal Luciani, no sé cómo es su calidad doctrinaria, pero sí digo que es de una debilidad todo lo que ha dicho. La lógica de que no podía no saber también se la aplicó a De Vido”, aseguró Alberto sobre el funcionario judicial.

Consultado sobre la seguridad de Luciani ante la sensibilidad que despertó su irrupción pública y la condena contra Cristina Fernández, el Presidente eligió una controvertida comparación con Alberto Nisman que rápidamente repecutió en portales informativos y redes sociales.

“Si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo lo que honestamente le regalaría (a Luciani) son algunos tratados de derecho penal. Por mucho que grite ‘justicia o corrupción’, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… Mire, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa”, afirmó Fernández.

Luego agregó: “Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

‘Lagomarsino’ se transformó en tendencia

Tras las declaraciones de Alberto Fernández sobre la seguridad del fiscal Diego Luciani y la comparación controvertida con la muerte de Alberto Nisman –a la que calificó de “suicidio”- en las redes sociales se volvió tendencia el apellido ‘Lagomarsino’.

La alusión al técnico informático que colaboraba con Nisman en la fiscalía se dio a modo de humorada ya que Diego Lagomarsino fue una de las últimas personas que vio con vida a Nisman y el fallecido fiscal tenía en su mano un arma de fuego que el propio Lagomarsino supuestamente le entregó la madrugada en que murió.

Otra de las palabras que fue tendencia tras la entrevista fue ‘gravísimo’, bajo la cual se congregaron la mayoría de los tweets que condenaron la apreciación de Fernández sobre Nisman y Luciani.