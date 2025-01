Alberto Fernández exigió el regreso de su hijo Francisco a la Argentina: “Se expone gravemente su seguridad”

El expresidente Alberto Fernández solicitó este jueves a la Justicia la restitución inmediata de su hijo Francisco, de dos años, tras la decisión del Gobierno de revisar la custodia otorgada a la ex primera dama Fabiola Yáñez. La medida, anunciada por el presidente Javier Milei, generó una fuerte reacción del exmandatario, quien acusó que esta situación “expone gravemente la seguridad” del menor.

En un comunicado difundido a través de la red social X (antes Twitter), Milei reveló que solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un informe para evaluar la necesidad de mantener la custodia de Yáñez. La ministra respondió rápidamente, comprometiéndose a presentar el informe ante la Justicia.

Milei reveló que solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un informe para evaluar la necesidad de mantener la custodia de Yáñez (Foto: Twitter Javier Milei)

El reclamo de Fernández

El exmandatario presentó un escrito judicial en el que solicitó el regreso inmediato de Francisco a la Argentina. Argumentó que la decisión del Gobierno de retirar la custodia oficial a Yáñez compromete tanto la seguridad física como emocional del niño. “La decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad del menor, que no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas”, expresó en el documento al que accedió TN.

Fernández también destacó que la exposición mediática de Yáñez agrava la situación: “No se encontraría garantizada la protección del menor en el extranjero, exacerbado por la atención pública que ha generado la imputada”.

El exmandatario también se refirió a un reciente video de Yáñez cenando en Madrid durante las festividades de fin de año. “Francisco no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar junto a su padre debido al deseo unilateral de su madre”, declaró.

La vida de Yáñez en el extranjero

Las críticas de Fernández también incluyeron señalamientos sobre el estilo de vida de Yáñez en España. “Ha realizado gastos excesivos en tarjetas de crédito, a pesar de tener una robusta cuota alimentaria fijada por la Justicia de Familia”, afirmó.

El video que generó la controversia muestra a Yáñez celebrando en el restaurante “La Única Madrid”, acompañada de su nueva pareja. El menú de esa noche tenía un costo fijo de 250 euros (equivalente a más de 319.000 pesos argentinos al valor del euro blue) e incluía barra libre. Desde diciembre de 2023, el Estado habría destinado cerca de 480 mil dólares a la seguridad de Yáñez en el extranjero, según trascendió.

En ese sentido, el presidente Milei justificó su pedido a la Justicia argumentando la necesidad de “reducir privilegios innecesarios”. “Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población, no para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”, escribió en X.