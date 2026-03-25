25 de marzo de 2026 - 20:58

Críticas a Karen Reichardt durante la audiencia por Ley de Glaciares: "¿Por qué no te tomás una pastillita?"

La diputada libertaria fue cuestionada por burlarse de una expositora ambientalista durante la audiencia pública. Luego, la legisladora se defendió en las redes sociales.

La burla de Karen Reichardt a una expositora ambientalista: “¿Por qué no te tomás una pastillita?

La burla de Karen Reichardt a una expositora ambientalista: “¿Por qué no te tomás una pastillita?"

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un fuerte episodio de tensión se vivió en la Cámara de Diputados durante una audiencia por la reforma de la Ley de Glaciares. Allí, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt fue señalada por burlarse de una expositora ambientalista.

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Según trascendió, la legisladora le habría dicho en reiteradas ocasiones a la activista Flavia Broffoni: “¿Por qué no te tomás una pastillita?”, lo que generó un inmediato repudio dentro de la sala.

Reacción de las expositoras

Al finalizar su intervención, Broffoni cuestionó el accionar de la diputada: “¿Corresponde que la diputada que está sentada acá adelante nos esté agrediendo a todos? Es una una irresponsabilidad de un grado superior. ¡Es asqueroso!”.

Otra de las expositoras, Sol Basurto Muñoz, respaldó la acusación y aseguró: “A mí me acaba de violentar recién mientras hablaba la compañera”.

El malestar también se expresó desde el público presente en el anexo del Congreso, donde se escuchó: “¡¿Ustedes nos pidieron que viajáramos miles de kilómetros desde nuestras provincias y se burlan así de nosotros?!”.

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Un debate atravesado por la tensión

El episodio se dio en el marco de una audiencia pública clave sobre la reforma de la Ley de Glaciares, donde distintos sectores expusieron su preocupación por el impacto ambiental de los cambios propuestos.

Durante su intervención, Broffoni advirtió: “se juegan las últimas reservas de agua, que son irreemplazables, insustituibles”. Y agregó: “El daño de esta reforma es irreversible. Reventar las fuentes de agua está mal”.

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Además, sostuvo que el proceso es “absolutamente inconstitucional” y alertó sobre las consecuencias para futuras inversiones vinculadas a la actividad minera. “Sin glaciares no hay agua”, concluyó la activista, tras remarcar la gravedad del debate.

De esta manera, el cruce dejó expuesto un clima de alta tensión política y social en torno a la reforma, con cuestionamientos no solo al contenido del proyecto sino también a la dinámica del debate en el Congreso.

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