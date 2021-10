Alberto Fernández cantó el abecedario y llenó de elogios a L-Gante: “Hasta a mí se me pegó”

El presidente Alberto Fernández se reunió con el cantante L-Gante, interpretó el abecedario como hace el influencer de la “cumbia 420″ y lo llenó de elogios.

El video, que se grabó en la Quinta de Olivos y salió publicado este domingo en YouTube, se trató de una “charla franca y sincera, despojada de formalismos”, según anunció la producción del jefe de Estado. De allí que él se mostrara distendido junto al cantante, Tamara Báez -la novia de L-Gante- y la hija de ambos, la recién nacida Jamaica. También estaba presente Fabiola Yáñez, embarazada.

“Lo recibí a Elián, L-Gante. Un joven talentoso y muy comprometido con la realidad de la juventud en Argentina. Habíamos quedado en vernos y esperé a que pasaran las elecciones para poder conversar con él sin que la disputa electoral enturbiara el diálogo”, se lee al comienzo del video en una placa.

En uno de los momentos más insólitos, Alberto Fernández celebró el video del abecedario que grabara L-Gante. “A, B, C, D, ese lo vi, no fue una boludez. Hasta a mí se me pegó”, le festejó el Presidente al cumbiero.

En la conversación, L-Gante habló de sus inicios, de los planes sociales y de la marihuana. Hasta recordó la frase dedicada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que lo hizo viral tiempo atrás.

“Aguante Cristina. A mí se me escapó la sinceridad de cómo conseguí la notebook”, dijo L-Gante al respecto, reescribiendo la anécdota.

Durante el encuentro, L-Gante también aprovechó la oportunidad para remarcarle al Presidente que él prefiere el trabajo antes que los planes sociales.

“Vi que usted dijo en la tele ‘planes sociales por planes de trabajo’. Y yo venía pensando eso, me gustaría que (la gente) en vez de agarrar una regalía (sic), agarre un trabajo. Y lo que ganás, te lo ganaste vos con eso”, le confió L-Gante al jefe de Estado.

En otro tramo, Alberto Fernández le consultó al cumbiero sobre el significado de “420″ y hablar sobre la marihuana, que es a lo que se refiere ese número en el uso popular.

“Es un tema que yo también quiero naturalizar, que los jóvenes no tengan miedo ni nada raro al hablar con alguien mayor (del tema). Hasta mis amigos, a veces viene alguien mayor y sienten que es como la policía”, dijo L-Gante.

“Estaba analizando comentarios en las redes sociales. Abrí debate: ‘che, ¿no se pusieron a pensar que el alcohol y el tabaco traen un poquito más de problemas que la marihuana?’”, analizó el cantante, con un guiño implícito del Presidente a favor del debate de la legalización.

Para cerrar, Alberto Fernández insistió en elogiar al joven trapero: “Sos flor de tipo, de verdad, nunca pierdas tu humildad, tu amor por tu vieja. Nunca te olvides que tenés un talento natural. Usalo bien, no todo el mundo puede llegar al otro como vos”.