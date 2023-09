Agustin Rossi en Mendoza: “El peronismo está con Omar Parisi y Lucas Ilardo”

Este martes desembarcó en Mendoza Agustín Rossi, quien actualmente es el jefe de Gabinete de Alberto Fernández y candidato a vicepresidente acompañando a Sergio Massa.

La visita se lleva a cabo en un momento bisagra para el peronismo. Es que algunos dirigentes del peronismo, como el intendente de Lavalle Roberto Righi, dieron el salto a La Unión Mendocina, espacio que lidera el candidato a gobernador Omar de Marchi; otros, como el actual Intendente de Maipú, Matías Stevanato, coquetean entre De Marchi y el aspirante a la gobernación del peronismo Omar Parisi.

La agenda de Rossi lo llevó a San Rafael, donde estuvo acompañado por los hermanos Emir y Omar Félix, y a Tunuyán, donde fue recibido por Martín Aveiro y juntos visitaron la Cámara de la Construcción y productores de la zona.

La tarde continuó en la Ciudad de Mendoza, donde en la sede del Partido Justicialista brindó una conferencia de prensa. Y culminará con un acto en el Teatro Selectro, donde tendrá una cita con la militancia.

Rossi habló de un tema que estuvo en la agenda de hoy: acerca de si iban a poder cumplir con el plazo que fija la ley para la presentación del presupuesto: “nosotros tenemos una obligación de presentar el presupuesto antes del 15 de septiembre. A veces pedimos una postergación de un día, dos días, pero lo que vamos a hacer es cumplir con la ley. Después será una decisión del Congreso si lo trata o no lo trata”.

Luego respaldó al Partido Justicialista de Mendoza: “el peronismo de Mendoza ha sido un peronismo que históricamente ha dado una calidad y cantidad de dirigentes enorme, muchos de ellos han, a lo largo de todo este tiempo, llevado adelante responsabilidades nacionales muy importantes y ha sido un peronismo de referencia”

Continuó: “así que nuestra mirada sobre el peronismo de Mendoza es una mirada de reconocimiento y de agradecimiento por su compromiso con el peronismo nacional”.

El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro y el jefe de gabinete Agustín Rossi en la mesa académica. Detrás, Guillermo Carmona le habla al oído al candidato a vicepresidente.

Para justificar el éxodo de dirigentes peronistas hacia las filas de LUM dijo que “el peronismo está acá. El peronismo es mucho más que los dirigentes. El que cree que su sola presencia es más importante que el peronismo, se equivoca”.

Cuando le pidieron una reflexión acerca de lo sucedido en Lavalle y el apoyo de Roberto Righi a De Marchi en las provinciales y a Massa en las nacionales dijo: “yo no tengo por qué opinar sobre ese tipo de situaciones. El peronismo nacional, el Partido Justicialista, Sergio Massa, Agustín Rossi, están comprometidos con la fórmula que encabeza Omar Parisi y Lucas Ilardo”

También aprovechó para desligar de cargo y culpas a la gestión de Fernandez-Fernández y del actual ministro de Economía: “el origen de la inflación en la Argentina es la escasez de dólares. La escasez de dólares vino por un hecho externo en nuestra gestión, que fue la sequía”.

Y aseguró que si en 2024 son gobierno “nos vamos a recuperar, porque vamos a contar con esos 21 mil millones de dólares que se perdieron producto de la sequía”.

Habló de que van a llevar a cabo una “revolución exportadora”: “vamos a vender más, eso nos va a permitir tener mayor cantidad de dólares genuinos y con eso vos controlas y estabilizas el tipo de cambio, bajás la inflación y mejorás el poder adquisitivo del salario en la Argentina”.

Parisi estaba esperando en esta visita para recibir la bendición de algún candidato nacional que despeje las dudas sobre el escenario provincial, en sintonía el candidato a gobernador declaró: “lo más importante que tenemos para rescatar de la visita es que tenemos un apoyo explícito, concreto, a la fórmula peronista que somos nosotros”.

“Nuestros proyectos de gobierno, los proyectos que tenemos en vivienda, en ganadería, en producción petrolera, en energía, y en todo aquello de lo que hablamos todos los días y que hacemos la propuesta a los mendocinos y a las mendocinas, los respalda la fórmula Massa-Rossi”, declaró el candidato a gobernador del Peronismo.

También aprovechó para criticar a aquellos peronistas que se fueron con De Marchi: “hablar de voto útil para De Marchi para que no gane Cornejo sería como el voto útil de Bullrich para que no gane Milei. No tiene nada que ver con el peronismo. De Marchi no es peronista, no tiene nada que ver con el peronismo. La alternativa somos Lucas Ilardo y yo”.

Un acto con mucho color

Rossi salió rápidamente de la sede partidaria para irse el teatro Selectro para hablarle a la militancia. Había expectativa por las presencias y ausencias. Uno de los que no estuvo fue Matías Stevanato, el jefe comunal maipucino que apoyó a Massa en las primarias pero no tuvo la misma claridad con la fórmula para la gobernación. Desde el entorno del intendente indicaron que surgió un viaje a último momento y que por eso no asistió.

Muchas banderas de movimientos sociales y de los sectores del PJ en los distintos departamentos le dieron un clima de calidez a la sala que coreó por “el Chivo” en relación a Rossi y explotó en aplausos cada vez que alguno de los oradores tocó la fibra íntima con la empatía en momentos económicos muy complicados para el país.

Roberto Righi fue invitado por ser intendente de una gestión peronista, pero su salto a las filas de Omar De Marchi lo dejó en un lugar marginal dentro del PJ. No había confirmado que fuera, y finalmente desistió. Más de uno se pregunta cuál habría sido la reacción de los presentes si lo veían.

El compañero de fórmula de Massa remarcó los gestos del peronismo con la clase trabajadora. Y citó como ejemplo la medida de Impuesto a las Ganancias que beneficia a trabajadores y trabajadoras. “Nuestro principal objetivo en los próximos cuatro años de gestión a cargo del gobierno nacional era devolverle poder adquisitivo al salario de los argentinos”, indicó.

No se refirió a la inflación, que atenta contra esos bolsillos, a la que el ministro de Economía y candidato no pudo frenar. Rossi dirá que no partieron de cero hasta llegar a las tres cifras, sino que parten del “55% que nos dejó Macri”.

Apuntó sus críticas a Javier Milei y en menor medida a Patricia Bullrich, sus contrincantes en la contienda electoral. “Nunca van a encontrar en un discurso de Milei, ni de Bullrich, la palabra trabajo. El único que habla de los trabajadores es el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa”, aseguró.

Y volvió a remarcar la “revolución exportadora” que propone el peronismo para generar dólares genuinos. Prenden velas para que haya cosecha y dejar atrás “la sequía que es un factor externo a nosotros”.

Previo a su discurso, fue Omar Parisi quien con un elevado tono de voz arengó a los presentes e insistió con la militancia para las elecciones. Prometió que “no nos van a doblegar, porque somos peronistas”. Flor Destéfanis, la presidenta del PJ había abierto el acto y también extendió el pedido de esfuerzo a los militantes para conquistar votos. Se apalancó en los triunfos comunales y espera que se contagie a la provincia.