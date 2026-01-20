20 de enero de 2026 - 08:27

Agua potable: la Provincia financiará obras con un préstamo de 75 millones de dólares

El préstamo con FONPLATA permitirá ejecutar un programa de infraestructura hídrica orientado a mejorar el servicio en el Gran Mendoza y el sur provincial.

El acuerdo con FONPLATA contempla un financiamiento de 75 millones de dólares y cuenta con garantía del Ministerio de Economía de la Nación.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo ratificó una inversión de 75 millones de dólares destinada a la ejecución del Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable, tras la aprobación del contrato de préstamo suscripto con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Por Redacción Política
Por Redacción Política

El financiamiento corresponde al Contrato de Préstamo ARG-65/2025, firmado el 25 de noviembre de 2025, y tiene como objetivo general contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del Gran Mendoza y de la ciudad de San Rafael, mediante la optimización y ampliación de los sistemas de producción y distribución de agua potable.

La ratificación del acuerdo fue formalizada a través de un decreto provincial, que también avala el contrato de contragarantía suscripto entre la Provincia y el Ministerio de Economía de la Nación, organismo que actúa como garante del financiamiento internacional.

De acuerdo a los considerandos del decreto, la Provincia cuenta con autorización legal para el endeudamiento en el marco de distintas normas provinciales, entre ellas la Ley 9433, que amplió el plazo y el monto del financiamiento previsto hasta el año 2027, con un tope de hasta 130 millones de dólares para obras vinculadas al Plan Director de Agua Potable y Saneamiento, a ejecutar por Aysam, entre otros organismos

Según se detalla en la normativa, el préstamo cuenta con un plazo de ejecución y desembolso de cuatro años, mientras que el período de amortización podrá extenderse hasta 20 años desde la entrada en vigencia del contrato.

En tanto, el pago de la primera cuota de capital se realizará a los 66 meses, es decir, a cinco años y medio del inicio del acuerdo.

El financiamiento incorpora además beneficios financieros adicionales vinculados al cumplimiento de objetivos específicos. En ese marco, hasta 18,75 millones de dólares estarán destinados a una Línea de Financiamiento Verde, orientada a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como a iniciativas de sostenibilidad ambiental.

Asimismo, otros 18,75 millones de dólares se canalizarán a través de una Línea de Equidad de Género y Juventud, cuyo objetivo es reducir desigualdades de género y promover la generación de empleo para jóvenes.

El decreto autoriza además a los organismos administrativos correspondientes a imputar y afrontar los servicios de deuda que se originen en el marco del contrato, conforme a las condiciones financieras acordadas y a la normativa vigente en materia de administración financiera provincial.

