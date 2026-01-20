Agua potable: la Provincia financiará obras con un préstamo de 75 millones de dólares

El Gobierno de Alfredo Cornejo ratificó una inversión de 75 millones de dólares destinada a la ejecución del Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable , tras la aprobación del contrato de préstamo suscripto con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

El financiamiento corresponde al Contrato de Préstamo ARG-65/2025, firmado el 25 de noviembre de 2025, y tiene como objetivo general contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del Gran Mendoza y de la ciudad de San Rafael , mediante la optimización y ampliación de los sistemas de producción y distribución de agua potable .

La ratificación del acuerdo fue formalizada a través de un decreto provincial, que también avala el contrato de contragarantía suscripto entre la Provincia y el Ministerio de Economía de la Nación , organismo que actúa como garante del financiamiento internacional.

De acuerdo a los considerandos del decreto, la Provincia cuenta con autorización legal para el endeudamiento en el marco de distintas normas provinciales, entre ellas la Ley 9433, que amplió el plazo y el monto del financiamiento previsto hasta el año 2027, con un tope de hasta 130 millones de dólares para obras vinculadas al Plan Director de Agua Potable y Saneamiento, a ejecutar por Aysam, entre otros organismos

Según se detalla en la normativa, el préstamo cuenta con un plazo de ejecución y desembolso de cuatro años , mientras que el período de amortización podrá extenderse hasta 20 años desde la entrada en vigencia del contrato.

En tanto, el pago de la primera cuota de capital se realizará a los 66 meses, es decir, a cinco años y medio del inicio del acuerdo.

El financiamiento incorpora además beneficios financieros adicionales vinculados al cumplimiento de objetivos específicos. En ese marco, hasta 18,75 millones de dólares estarán destinados a una Línea de Financiamiento Verde, orientada a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como a iniciativas de sostenibilidad ambiental.

Asimismo, otros 18,75 millones de dólares se canalizarán a través de una Línea de Equidad de Género y Juventud, cuyo objetivo es reducir desigualdades de género y promover la generación de empleo para jóvenes.

El decreto autoriza además a los organismos administrativos correspondientes a imputar y afrontar los servicios de deuda que se originen en el marco del contrato, conforme a las condiciones financieras acordadas y a la normativa vigente en materia de administración financiera provincial.

