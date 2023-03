Advierten que personas del conurbano bonaerense se “autoperciben” mapuches

La polémica por el otorgamiento de derechos de ocupación a comunidades mapuches unió en Mendoza al radical Alfredo Cornejo, el auditor general de la Nación Miguel Pichetto y el senador nacional de Chubut Ignacio Torres.

Cornejo y Pichetto dieron detalles de la denuncia penal presentada contra el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni. “Se busca disgregar el territorio argentino arrancando por la Patagonia”, afirmó Pichetto. “Frente a lo sucedido en el sur de Mendoza, hemos decidido presentar una denuncia que tramita en Comodoro Py y dar el debate de un tema que a los porteños no les preocupa”, agregó el ex senador de Río Negro.

La denuncia es por “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y traición a la patria, que es la más compleja”.

Los tres explicaron que el caso de Mendoza (cesión de 22 hectáreas en San Rafael y Malargüe) no es el único en el país. A modo de ejemplo, Cornejo mencionó que “en Río Negro están reclamando más del 50% de su territorio, en Neuquén más de un tercio y en Chubut están surgiendo temas nuevos”.

Torres, por su lado afirmó que “hay cuestiones que no deberían de tener grietas sobre todo cuando hablamos de soberanía. Vemos con profunda preocupación que ciertos hechos que estaban encriptados, por ejemplo en Río Negro o en Chubut, han comenzado a escalar”. De esta manera, señaló que no solo la violencia va en aumento sino también “la avanzada de un gobierno que decide relativizar este problema”.

En ese sentido, el senador por Chubut indicó que “nadie puede tomar tierras que no le corresponden, nos preocupa que el gobierno siga mirando para el otro lado y el negocio inmobiliario que hay detrás de quienes se embanderan detrás de la premisa de pueblos originarios”.

Pichetto sorprendió al sostener que “hay muchas personas del conurbano (bonaerense) que ya se autoperciben mapuches. Hay más de 1.000 ahora que están reclamando tierras a lo largo y a lo ancho del país. En el Sur se le suman hechos de violencia. Son grupos peligrosos que utilizan el sabotaje, la agresión a privados, quema de propiedades, entre otras”.

Cornejo, en tanto, manifestó estar convencido de que no todos los integrantes del Gobierno Nacional están de acuerdo con esta decisión del INAI pero que “lo toleran para mantener la unidad del Frente de Todos haciéndose los distraídos. Este es el problema de este gobierno. No hay una orientación clara sobre las principales complicaciones del país. Se mantienen unidos solo para conservar el poder y no para resolver los problemas de todos los argentinos”.

Pedido de informes

Durante la conferencia se mencionó que Cornejo y Torres elevarán un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación para que su titular, Aníbal Fernández, dé cuenta ante el Congreso de la Nación de la actuación de la Dirección de Seguridad y Fronteras entre 2003 y 2015 en Chubut y Santa Cruz.

El fiscal federal Eduardo Taiano y la jueza María Servini de Cubrían están investigando la realización de, al menos, tres supuestas ventas supuestamente espurias de campos durante aquel período en Zonas de Fronteras a mapuches para su posterior reventa a extranjeros.

En este sentido fue presentado el caso de una venta de tierras en la zona del Lago Rosario (Chubut), cuyo territorio corresponde a la municipalidad de Trevelin.

Según explicaron los expositores, allí, en el 2000, el entonces intendente local, Carlos Hugo Mantenga (dirigente kirchnerista que actualmente se desempeña como presidente del bloque de legisladores provinciales del Frente de Todos), habría simulado una venta por U$S 35.000 de la estancia “Mamul”, de alrededor de 20.000 hectáreas e integrada por tierras fiscales, a falsos descendientes de mapuches.

Siete años después, ese mismo campo fue vendido por U$S 7,8 millones a un empresario ruso, Alexander Katunin, quien utilizó un pasaporte argentino adulterado para la compra. El pago (que en la demanda del caso es entendido como una coima hacia el ex intendente Mantenga) fue realizado en Andorra, un paraíso fiscal.

Se estima que, actualmente, la estancia “Mamul” tiene un valor de mercado de U$S 100 millones. Su terreno incluye el 45% del lago Rosario, una de las reservas de agua dulce más grandes del país.