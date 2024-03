Adorni desmintió a Bullrich sobre la visita de Milei a Rosario: “No está confirmada en la agenda”

Manuel Adorni, vocero presidencial, aclaró la situación sobre la posible visita de Javier Milei a Rosario, afirmando que no está confirmada en la agenda oficial y destacando la importancia de la seguridad del Presidente en cualquier desplazamiento, pese a haber sido anunciada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En medio de la controversia generada por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la posible visita de Javier Milei a Rosario en el contexto de la crisis de seguridad, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ha aclarado en su habitual conferencia de prensa, que dicha visita no está confirmada en la agenda oficial del mandatario. Adorni destacó que la seguridad del Presidente es una prioridad y que no se movilizará a ningún lugar donde no esté garantizada su protección, ya sea en Rosario o en cualquier otro sitio.

Conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni. (Gentileza Clarín)

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni respondió a las preguntas de los periodistas sobre la seguridad del Presidente en caso de visitar Rosario, enfatizando que no daría detalles sobre la posible visita “por cuestiones de seguridad”, no daría “ningún detalle” del aterrizaje de Milei en la ciudad santafesina. Además, subrayó “El Presidente no se moviliza a ningún lugar donde su seguridad no esté garantizada, sea a Rosario o a la esquina”, haciendo hincapié en la importancia de garantizar la integridad del mandatario en cualquier circunstancia.

EN LA LUCHA CONTRA LA NARCOCRIMINALIDAD, NI UN PASO ATRÁS



El SPF junto a PNA hizo una requisa para detectar celulares en las cárceles donde el 90 % son presos de alto riesgo de bandas rosarinas.



Se acabaron los privilegios para las organizaciones criminales. pic.twitter.com/SROHeDbmWJ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 11, 2024

Las declaraciones de Adorni surgen luego de que la ministra Bullrich anunciara que Milei planea visitar Rosario en 20 días para mostrar la estrategia de su gobierno en la lucha contra la violencia y el narcotráfico. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había confirmado el pasado lunes que el presidente Javier Milei viajaría en dos semanas a Rosario, luego de la escalada de violencia narco que se produjo en los últimos días y que provocó el asesinato de dos taxistas, un colectivero y un playero.

