Adorni debuta en el Consejo de Mayo en una reunión clave: cerrar la reforma laboral que llegará al Congreso

La reunión, que aún no tiene fecha confirmada, se realizará en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contará con la presencia de los seis consejeros que representan a los sectores participantes.

Reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada: funcionarios, legisladores, gobernadores y sindicalistas.&nbsp;

Reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada: funcionarios, legisladores, gobernadores y sindicalistas. 

La reunión —que aún no tiene fecha confirmada— se realizará en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contará con la presencia de los seis consejeros que representan a los sectores participantes. Será la continuación del trabajo iniciado en el primer encuentro del 24 de junio, donde comenzaron a delinearse los proyectos de ley destinados a materializar los diez puntos del Pacto de Mayo firmado en Tucumán.

Durante el encuentro, los consejeros harán un repaso final de los acuerdos alcanzados y pondrán especial foco en la reforma laboral, uno de los puntos centrales del futuro paquete legislativo. Los primeros borradores surgidos de los debates permitieron avanzar en consensos, aunque también generaron malestar dentro del oficialismo por filtraciones en las reuniones técnicas paralelas donde se discutían aspectos legales.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, quedó en el centro de las críticas, tras ser señalado por supuestamente haber difundido detalles de la reforma educativa que aún no estaban cerrados. “Esas reuniones se suspendieron porque trascendieron varias cosas que no estaban consensuadas”, admitieron fuentes oficiales.

El Poder Ejecutivo pretende enviar la “modernización” del sistema laboral para su tratamiento en las sesiones extraordinarias de diciembre, por lo que busca llegar a esa instancia con todos los temas acordados entre los representantes del Gobierno —encabezados por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado—, las provincias (representadas por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo), el Poder Legislativo (Carolina Losada y Cristian Ritondo), los gremios (Gerardo Martínez, de la UOCRA) y el sector empresario (Martín Rappallini, presidente de la UIA).

Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que si bien se tomarán aportes de las conversaciones previas, la versión final del proyecto será definida por el Ejecutivo, que tendrá la última palabra.

Aunque la fecha tentativa para la reunión era el jueves 27 de noviembre, Adorni pidió modificarla por cuestiones de agenda. Aún no se enviaron las convocatorias formales a los participantes.

