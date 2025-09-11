Adorni admitió "errores" tras la derrota electoral, pero aseguró que el Gobierno no cambiará el rumbo

El vocero presidencial, Manuel Adorni , reconoció que el Gobierno cometió “errores” en la gestión, aunque aclaró que la derrota electoral del domingo no modificará el rumbo económico y político de la administración de Javier Milei.

Milei anunció la creación de una "mesa política nacional" y otra con gobernadores: de qué se trata

“S in dudas cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo. La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema ”, sostuvo en declaraciones a A24.

El funcionario remarcó que el oficialismo no está dispuesto a “seguir aumentando pobres” y descartó un giro en el plan económico: “No vamos a ceder a volvernos Venezuela. La gente nos va a acompañar. En octubre vamos a ganar, pero no solo ganar: queremos arrasar”.

Adorni admitió que la derrota en Buenos Aires representó “un error político claro”, ya que —según señaló— “no se le llegó a explicar a todos los bonaerenses de manera simple lo que estamos haciendo”. Como ejemplo destacó que “no es un tema menor haber bajado la pobreza 20 puntos”.

En cuanto al desempeño económico, sostuvo: “Tenemos claro que hay sectores a los que les está yendo muy bien y otros a los que les cuesta arrancar. Muchas cuestiones son de mediano y largo plazo, y entendemos que hay gente en disconformidad, que siente que no les llegamos”.

De cara a octubre, el vocero adelantó que la estrategia será “explicar por qué hacemos lo que hacemos, por qué tener un 211 % de inflación está mal y por qué no tener inflación está bien. Tenemos que explicar que el esquema populista estaba mal y que abrirse al mundo y fomentar el sector privado está bien”.

Adorni también responsabilizó a la oposición por la derrota en las urnas, al afirmar que “el kirchnerismo, con el tradicional aparato de la provincia de Buenos Aires, jugó al 101 por ciento, moviendo a los intendentes y utilizando un sistema electoral que se negó a adaptarse a la Boleta Única de Papel”.

Finalmente, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por la creación de un nuevo tributo: “El lunes, después de las elecciones, le puso un impuesto a todos los que usan Mercado Pago. Les robó un poquitito de plata a todos los comerciantes, incluso a los informales, en una provincia donde los impuestos ya están por las nubes”.