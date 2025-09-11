Un gobernador propuso suspender planes sociales a extranjeros y destinar los fondos a jubilados y discapacitados

El gobernador de Salta , Gustavo Sáenz , le pidió este martes al Gobierno Nacional la suspensión de planes sociales a extranjeros en zonas de frontera y propuso que esos fondos se destinen a jubilados y personas con discapacidad .

Calificó como una “ torpeza ” la decisión de suspender beneficios a personas con discapacidad, ya que en provincias con grandes distancias como Salta resulta complejo cumplir con los requerimientos de auditorías: "Hay parajes muy alejados".

Sáenz señaló que la medida generó “una angustia muy grande” al dejar sin pensiones, cobertura médica ni insumos a personas vulnerables. Y acusó al Gobierno nacional de “desconocer desde un escritorio en Capital Federal la realidad de muchas provincias” .

En ese marco, el gobernador planteó que deben suspenderse los planes sociales en zonas de frontera , al denunciar que “ mes a mes se cruzan de un país a otro , a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino”.

Tras este planteo, sugirió que “ vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país”.

Según Sáenz, esa reasignación de recursos permitiría mejorar los beneficios para jubilados y personas con discapacidad, evitando “dilapidar fondos en extranjeros que no residen, no trabajan ni aportan nada en nuestro país”.

También defendió la decisión provincial de arancelar la atención sanitaria a extranjeros: “Era muy injusto ver los tours de salud para atenderse en nuestros hospitales. Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo al extranjero nos cobran la salud y, si no pagás, no te atienden. Luego resaltó "por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida”.

Salta presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema

En paralelo, la Fiscalía de Estado de Salta presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Hasta tanto haya una sentencia definitiva, se pidió como medida cautelar la reanudación inmediata de los pagos y la suspensión de nuevas bajas.

Finalmente, Sáenz advirtió: “Hoy tenemos familias y organizaciones que denuncian vulneración de derechos básicos. No pueden pagar justos por pecadores”. Y exigió la implementación de "auditorías serias y transparentes" para controlar los beneficios sin afectar a los sectores más vulnerables.