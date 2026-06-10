10 de junio de 2026 - 10:23

Adorni adherirá al Régimen Simplificado de Ganancias: podrá presentar una Declaración Jurada menos detallada

El jefe de Gabinete se sumará al nuevo esquema impulsado por el Gobierno, que permite presentar declaraciones juradas menos detalladas ante la AFIP.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adherirá al Régimen Simplificado de Ganancias, el nuevo sistema que permite a los contribuyentes presentar una declaración jurada menos detallada, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

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La decisión convierte a Adorni en uno de los primeros funcionarios nacionales en sumarse al esquema impulsado por el Gobierno, que busca simplificar los trámites vinculados al impuesto a las Ganancias y reducir la carga administrativa para los contribuyentes alcanzados.

El Régimen Simplificado de Ganancias forma parte de las medidas promovidas por la administración nacional para agilizar los procesos tributarios. Entre sus principales características, contempla una menor cantidad de información a declarar y una operatoria más sencilla para quienes opten por adherirse.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y a modernizar el sistema de presentación de declaraciones juradas.

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