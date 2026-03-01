1 de marzo de 2026 - 20:33

Adhesión al RIGI: el inesperado gesto del gobernador de Tierra del Fuego

El mandatario Gustavo Melella, crítico del Gobierno nacional, sostuvo que es momento de priorizar inversiones y dejar de lado debates ideológicos.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sorprendió al plantear la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), en medio de un discurso con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei.

Invitamos a invertir en nuestra provincia y adherimos al acompañamiento del RIGI”, sostuvo el mandatario durante la apertura del año legislativo, donde afirmó que busca ser “pragmático” ante el difícil momento que atraviesa la industria fueguina. Argumentó que el régimen es una herramienta reclamada por empresarios y cámaras para impulsar nuevos proyectos productivos y aseguró que “no es momento de debates ideológicos”.

Si bien reconoció que “la inflación ha bajado”, advirtió que el índice “está volviendo a subir” y cuestionó que el crecimiento económico esté concentrado en sectores como la minería, los bancos y el agro. Además, calificó como “absoluto” el fracaso del programa económico nacional y sostuvo que afecta a las provincias, genera desempleo y daña a los sectores más vulnerables.

Críticas por el puerto de Ushuaia

En otro tramo, Melella rechazó la intervención nacional del puerto de Ushuaia y la definió como una “grotesca intervención federal”. Señaló que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación carece de competencia sobre la terminal y denunció un avasallamiento al federalismo.

En este contexto, el mandatario adelantó que impulsará un “nuevo impulso fueguino” con proyectos destinados a ampliar la matriz productiva y sostener el empleo.

