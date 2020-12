Aborto Legal en Argentina: El Senado convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo

En el penúltimo día del 2020, a las 4.05 de la mañana, el Senado de la Nación convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo y se transformó en una jornada hitórica al otorgar a la Argentina la legalización de Aborto.

Con el anuncio del voto favorable de la radical entrerriana Stella Maris Olalla, los “verdes” consiguieron el número para sancionar esta madrugada la ley. Minutos después también confirmó su acompañamiento la otra senadora indefinida, la patagónica Lucila Crexell, del Movimiento Neuquino y también lo hizo el salteño Sergio Leavy, del Frente de Todos, quien anunció su voto a favor. De esta manera, los verdes suman 38 votos positivos , dos más que los necesarios para la sanción, contra 29 de los celestes.

Después de 99 años, el Congreso acaba de cambiar el texto del Código Penal para despenalizar y legalizar el aborto.

El proyecto, que ya tenía la media sanción de la Cámara de Diputados desde el pasado viernes 11, fue convalidado sin cambiarle una coma.

Por eso, la ley quedó sancionada y ahora le corresponde al Poder Ejecutivo reglamentarla —con correcciones acordadas con el senador rionegrino Alberto Weretilneck— y promulgarla.

De esta manera, el aborto será legal y sin ninguna razón hasta la semana 14 de embarazo inclusive y, cumplido ese plazo, únicamente bajo condiciones: que el embarazo sea fruto de una violación, que la gestante sea menor de 13 años (lo que es considerado una violación) o que haya riesgo de vida de la embarazada.

Son las tres causales que prevé la ley penal desde 1921, que fueron incorporadas al proyecto, que presentó el Poder Ejecutivo.

Precisamente, esta fue una de las diferencias con respecto de la discusión parlamentaria de hace dos años.

En 2018, el proyecto fue presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la firma de más de 70 diputados nacionales; y en esta ocasión la iniciativa provino directamente de la Casa Rosada, porque había sido una promesa de campaña electoral presidencial de Alberto Fernández.

El texto y el empuje político a la propuesta se atribuye especialmente a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, una funcionaria muy cercana al jefe de Estado que siendo senadora nacional, entre 2001 y 2007, ya había presentado un proyecto de ley similar.

Cómo salió la votación en el Senado

La iniciativa fue aprobada por 38 votos afirmativos, 29 negativos y la abstención del peronista jujeño Guillermo Snopek (que había votado en contra en 2018).

Hubo cuatro ausencias a la hora de votar: la de los oficialistas Carlos Menem (La Rioja), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y José Alperovich (Tucumán), quien está de licencia, y la opositora Clara Vega (La Rioja), del interbloque Parlamentario Federal.

Aunque los verdes ya se habían puesto en ventaja sobre los celestes el viernes 18, tras el cierre del debate en el plenario de comisiones, el margen siguió siendo ajustado por algunas razones.

Una, la incertidumbre del delicado estado de salud del senador riojano expresidente Carlos Menem, que en 2018 votó en contra del proyecto y que finalmente en esta ocasión no pudo participar de la sesión ni votar.

La otra, la indefinición de dos senadoras: la radical entrerriana Stella Maris Olalla y la patagónica Lucila Crexell, del Movimiento Neuquino.

Ambas legisladoras, durante la sesión, salieron del incógnito y confirmaron su voto a favor, con lo cual la tendencia a favor del proyecto se volvió irreversible alrededor de las 21 del martes.

A las 23, el peronista salteño Sergio Leavy confirmó que, pese a haber votado en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2018, siendo diputado, ahora cambiaría su postura y votaría a favor, lo que hundió aún más las chances de los celestes y agrandó la ventaja verde.

En las tareas de cabildeo para conseguir los votos, según pudo saber este medio, se involucró directamente el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien días antes se había reunido a solas con Leavy.

También hicieron lo propio, por el lado del Frente de Todos (FDT), la mendocina Anabel Fernández Sagasti, una dirigente de máxima confianza de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la peronista pampeana Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer.

Del lado Juntos por el Cambio se involucraron directamente en conseguir votos las diputadas Brenda Austin y Karina Banfi y los senadores Guadalupe Tagliaferri, Luis Naidenoff y Martín Lousteau; todos, del radicalismo.

Qué dijeron los senadores

A las 16.08 de este martes, y con 67 senadores presentes, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, dio inicio a una sesión histórica, en que la Cámara Alta debate por segunda vez en el recinto una ley de despenalización y legalización del aborto.

El primer asunto de debate es la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el segundo, ya para bien entrada la madrugada, un proyecto que en el Poder Ejecutivo califican de complementario: el Programa de los 1.000 días, de asistencia y acompañamiento a las mujeres embarazadas.

Decenas de miles de manifestantes a favor y en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ocuparon las calles aledañas al Congreso, con afiches y banderas, en una calurosa jornada. En un clima festivo, siguieron en pantallas gigantes el debate parlamentario.

”Estamos muy ansiosas. Tenemos mucha confianza de que sea ley. Si eso no llega a suceder vamos a seguir en la calle, porque esta lucha nació en las calles”, declaró a Silvia Saravia, activista a favor del aborto. Un proyecto para legalizarlo fue rechazado en agosto de 2018 por el Senado, por 38 votos a 31, con dos abstenciones.

“No cambié mis creencias ni mi forma de pensar. Cambié el enfoque con el que debe ser abordado”, dijo. También Silvina García Larraburu, senadora del gobernante FdT que en 2018 votó en contra, afirmó que ahora lo hará a favor. Si gana el “sí” Argentina, país natal del papa Francisco, será el más grande de América Latina en legalizar el aborto, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana, así como en Ciudad de México.

Por la aprobación del aborto legal:

* María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales). A favor. “En la situación actual, las criminalizadas son las mujeres pobres. Hay una política penal selectiva en la República Argentina que avanza contra las mujeres pobres”, cuestionó.

•Eugenia Catalfamo (FDT-San Luis), quien en 2018 no votó porque cursaba un embarazo avanzado. “En 2018 recibí miles de mensajes con los insultos más agraviantes en las redes sociales y en mi teléfono; e, incluso, el pedido de abortar a mi propia hija”.

* Jorge Taiana (Frente de Todos-Buenos Aires). A favor. “Hay que darle visibilidad y marco legal a algo que ya sucede, el aborto clandestino. Tenemos que sacar al país de 1921 (en alusión al Código Penal, sancionado hace 99 años). El Comité de los Derechos del niño de las Naciones Unidas instó a los estados, incluyendo a la Argentina, a garantizar el aborto seguro”, planteó.

* Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio-Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A favor. “La interrupción voluntaria del embarazo no pertenece a ningún proyecto político, sino que es una única bandera de todas las mujeres”, remarcó.

* Sergio Leavy (Frente de Todos-Salta). A favor. “Personalmente me opongo y odio el aborto pero no se trata de una situación de mi creencia sino de una situación que le compete a muchas mujeres”, remarcó.

* Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino-Neuquén). A favor: “No cambié mi manera de pensar sobre el aborto. Cambié el enfoque. No es feminismo o religión. El aborto clandestino es una figura silenciosa que escribe páginas muy tristes”, señaló.

* Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio-Entre Ríos). A favor. “Mantener la prohibición no eliminará el tema clandestino que existe. Si se rechaza el aborto no habrá mejora en el sistema de salud”, advirtió.

* Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio-Córdoba). A favor. “Una ley no obliga a abortar. No hay duda que actualmente existen los abortos en la Argentina, por cientos o por miles. La clandestinidad no ayuda a saber cuántos. Este debate se empezó a generar durante la presidencia de Mauricio Macri”, afirmó.

Activistas por el derecho al aborto, izquierda, y activistas que lo rechazan, derecha, protestan frente al Congreso mientras los legisladores debaten un proyecto de ley que legalizaría el aborto. Natacha Pisarenko | AP

Por el rechazo:

* María Clara del Valle Vega (La Rioja-Mediar Argentina). En contra. “No considero que el aborto legal, seguro y gratuito será la última etapa. Los que formamos parte del movimiento por las dos vidas, el Norte que es todo celeste, vamos a mantener nuestras convicciones”, adelantó.

* Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio-Buenos Aires). En contra. “No hay 350 mil abortos por año en la Argentina, de piso, como dijo el ministro de Salud. Si hay 650.000 nacimientos, en ningún país del mundo los abortos son más del 50% de los nacimientos anuales”, señaló.* Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio-Tucumán).

En contra. “Salga lo que salga en esta la votación esto no termina acá. Si este proyecto se convierte en ley será inconstitucional, absoluta y flagrantemente. Será un juez de la Nación el que termine resolviendo porque vamos a plantear la inconstitucionalidad”, prometió.

* Dalmacio Mera (Frente de Todos-Catamarca). En contra. “Este proyecto no tiene en cuenta al niño por nacer, no lo menciona, ni lo reconoce”, criticó.