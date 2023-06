A horas de la veda, Rubén Miranda se despachó contra el kirchnerismo

A horas de la veda electoral en Mendoza por las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la lista del peronismo Avanza Mendoza, que lleva como precandidato a gobernador a Guillermo Carmona, disparó contra Ahora Peronismo, más vinculada con el kirchnerismo y La Cámpora, que lidera Omar Parisi en la precandidatura también a la gobernación.

En este caso fue Rubén Miranda, quien intentará retornar a la intendencia de Las Heras. En diálogo con Los Andes, más allá de fundamentar sus principales propuestas de campaña con el objetivo de ganar las elecciones, dio sus fundamentos de por qué no trabó acuerdos con el sector kirchnerista, como sí hizo Gabriela Lizana, del Frente Renovador, espacio que ha compartido el propio lasherino.

“Con Gabriela (Lizana) nos hemos dado un ‘impasse’ porque ella está haciendo campaña por un sector y yo por otro. Esperemos que el domingo nos juntemos todos”, mencionó Miranda.

No obstante, y al margen de pedir la unidad en el PJ, expresó que hace tiempo que venía “marcando diferencias con la conducción de La Cámpora”, y apuntó que “cada elección se partía con con el diagnóstico que ya perdíamos y parece que teníamos que discutir concejales o legisladores, ni siquiera discutíamos cuál era el error de la oposición”.

Además, mencionó que decidió participar con Carmona en la lista que está apoyada por el intendente de San Rafael, Emir Félix, porque “ellos (por La Cámpora) ya habían decidido no abrir a mi posibilidad de competir en Las Heras”.

Sobre su precandidatura y ante la consulta de si fue “vetado” por el kirchnerismo/camporismo, mencionó que “fue una sorpresa; para algunos no ha sido tan grata”. “Yo iba a presentarme con lista corta, pero me convocaron Félix y Carmona y para mí presentar esta lista ha sido todo un logro. Hay un nuevo despertar del justicialismo”, consideró.

Por otro lado, mencionó que, en su distanciamiento con el sector de Unidad Ciudadana en parte se dio por su participación en el Congreso, más que la pérdida de la intendencia de Las Heras en 2015, en la cual Carlos Ciurca fue derrotado por Daniel Orozco. “Fue más duro para ellos la participación mía en el Congreso de la Nación cuando yo decidí integrar el bloque Argentina Federal. Son cosas que pasan en la política. Uno trata de tener su convicción y yo nunca me he ido del justicialismo”, justificó.

“Esas diferencias también me han llevado entusiasmarme con esta nueva propuesta, porque uno ve mucha militancia, mucho peronismo, mucho volver a las raíces y con una característica, que todo esto es bien mendocino”, lanzó con un tiro por elevación al kirchnerismo, sobre quienes dio a entender que varias de las decisiones que se toman no son en Mendoza, sino que vienen de Buenos Aires.

“Obviamente que somos parte de un proyecto nacional y agradecemos los apoyo y la ayuda que nos dan de la Nación para la campaña, pero la decisión la tomamos acá y eso me ha gustado mucho porque hemos dado espacio a muchos compañeros que estaban alejados y casi retirados porque no encontraban un lugar”.

Por otro lado, disparó contra el kirchnerismo nuevamente al aseverar que hubo acuerdos en la Legislatura entre el kirchnerismo y el radicalismo en diversos proyectos “que no eran explicados y no eran de cara a la sociedad (...). Esto no quiere decir que el rol de la oposición es oponerse a todo, pero sí que haya más debate y que haya más participación de la sociedad. Eso no se daba”, acotó.

En este sentido, dijo que un ejemplo de eso fue el senador provincial Rafael Moyano (precandidato a intendente de Las Heras) “que por ser un senador crítico y con diferencias a veces la postura del oficialismo partidario en el bloque, lo dejaron de lado en comisiones o terminó alejándose”.