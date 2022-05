YPF perforará a fin de año dos pozos no convencionales en Malargüe

Con una inversión de 17 millones de dólares, YPF perforará dos pozos en los bloques CN-VII y Paso de las Bardas Norte ubicados en el Sur de Malargüe, que abren interesantes perspectivas ante la posibilidad de ampliar los límites geográficos de Vaca Muerta y conocer el potencial que tiene la provincia de Mendoza en el no convencional.

“Nos llevamos el compromiso de los directivos de YPF de que en octubre de este año comenzarán las tareas de exploración en el Sur de nuestra provincia. Esto nos genera mucha esperanza porque si la exploración da resultados positivos dará lugar a una inversión que generará un cambio importantísimo para todos los mendocinos”, dijo el gobernador Rodolfo Suarez.

Durante la recorrida que realizó Suarez por Loma Campana, en Vaca Muerta neuquina, junto al CEO de YPF Sergio Affronti, pudo observar la tecnología y el impacto positivo que genera el desarrollo no convencional en donde la petrolera lidera la actividad aportando el 60% de la de la producción de crudo no convencional y el 30% del gas no convencional del país. En el primer trimestre de este año, la producción de crudo no convencional de YPF mostró un crecimiento del 52% mientras que la producción de gas no convencional un 140%.

“Estamos conociendo lo que ocurre en Vaca Muerta Neuquén y es lo que queremos que ocurra en Vaca Muerta Mendoza. Nos entusiasma mucho ver el despliegue tecnológico y cómo se genera empleo, crecimiento que es lo que el país necesita”, comentó el Gobernador.

Affronti, por su parte, destacó: “Hemos iniciado un proyecto de inversión muy importante para la empresa por 590 millones de dólares, de los cuales este año vamos a desembolsar 60 millones de dólares. En el Sur de la provincia hemos estado perforando pozos en el yacimiento Cerro Morado Este. Son 10 pozos de lineación y estamos empezando a inyectar polímeros para obtener producción con recuperación terciaria”. Y añadió: “Tenemos muchas oportunidades de desarrollo en la provincia, y estamos muy contentos de compartir la visita del gobernador a esta operación que tenemos en Loma Campana y que es un preparativo de lo que vamos a estar perforando este año en la Vaca Muerta mendocina”.

Estos pozos en la lengua mendocina de Vaca Muerta habían sido comprometidos por YPF en julio del año pasado, durante una visita a Casa de Gobierno del presidente de la compañía, Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti.

Los pozos exploratorios que se perforarán hacia fin de año, y que se fracturarán a comienzos del próximo, servirán para testear la formación de Vaca Muerta en el Sur de la provincia. De arrojar datos positivos, estimaron los responsables de la empresa petrolera, se abriría un horizonte para la perforación y explotación de 150 pozos en dos bloques, lo que generaría una actividad sin precedentes.

Junto al Gobernador llegaron a la vecina provincia: el ministro de Economía, Enrique Vaquié; el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; el titular de Irrigación, Sergio Marinelli; el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda; y el director de YPF por Mendoza, Emilio Guiñazú. Por YPF participaron el vicepresidente Upstream No Convencional, Pablo Iuliano; y el vicepresidente de Upstream Convencional, Gustavo Astie, entre otros.

Otras inversiones

De aquel convenio de julio de 2021, los funcionarios también analizaron la marcha de la exploración terciaria en Cerro Morado Este y en Chachahuen, y la solicitud de YPF de prorrogar la concesión de tres áreas.

“Seguimos analizando todos los puntos del acuerdo y estamos de acuerdo en casi todos, excepto uno que ha sido objeto de discusión en la Ofephi que se refiere a precios de transferencia. Habrá una mejora en el cobro de regalías de Mendoza en el mes de mayo y quedamos de continuar dialogando con el CEO de la compañía para llegar a una fórmula que nos satisfaga a nosotros”, comentó el ministro de Economía y Energía , Enrique Vaquié, al término de las reuniones.

El intendente Ojeda, en tanto, destacó el compromiso de comenzar el próximo semestre del próximo año el desarrollo de Cerro Morado con los 10 pozos que hoy ya han desarrollado. “Sin duda tienen una muy buena planificación con muy buenos resultados en ese sentido. Como todos conocemos, es una zona muy productiva a nivel petróleo cerca de pata Mora, en Malargüe”.

“Es importante el anuncio de comenzar con los dos pozos pilotos de estimulación hidráulica que comenzarán en octubre. Si esto funciona como lo estamos planificando, podemos proyectar unos 150 pozos en la zona, ya que es una de las principales zonas petroleras. De esta forma, con el paso de los años, la inversión va a ser sostenida”, anticipó el intendente.

Ojeda señaló que “tanto para el departamento, como para toda la provincia significa un gran progreso e inversión. Mendoza con esta área, y con los resultados positivos que esperamos, estaría llegando al 50% de toda la producción del departamento de Malargüe, lo que no es un dato menor”.