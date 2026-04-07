"A deslomarse": la frase en una remera que apuntó contra Manuel Adorni en Diputados

El diputado Esteban Paulón exhibió una remera con una frase irónica en alusión a Manuel Adorni, en medio de las polémicas por viajes y créditos hipotecarios en el oficialismo.

El diputado nacional Esteban Paulón y su remera con la frase de Adorni.

El diputado nacional Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas, protagonizó este martes un gesto político en la Cámara de Diputados. El legislador se presentó en un plenario de comisiones con una remera que contenía un mensaje irónico dirigido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La prenda llevaba la frase: “A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas. Fin”, en clara alusión a expresiones utilizadas previamente por el funcionario. El mensaje, además, imitaba el formato de publicaciones en la red social X, donde Adorni suele cerrar sus intervenciones con la palabra “Fin”.

El diputado nacional Esteban Paulón y su remera con la frase de Adorni El diputado nacional Esteban Paulón y su remera con la frase de Adorni. X / @ddeurieta Una crítica con referencias cruzadas El texto elegido por el legislador retoma el verbo “deslomarse”, utilizado por Adorni para describir su actividad laboral durante un viaje oficial a Nueva York. Ese episodio había generado cuestionamientos, especialmente por la inclusión de su esposa en el vuelo oficial.

A su vez, la mención a “las cuotas” introduce otra referencia a la agenda política reciente: la polémica por los créditos hipotecarios a tasa preferencial otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza (LLA).