Vuelco en Potrerillos: falleció el nene de 6 años y su madre fue trasladada al Hospital Central

Un nuevo accidente vial se registró este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1080, en la zona de Potrerillos, donde un vehículo volcó y dejó como saldo una mujer atrapada y un menor de 6 años falleció tras el hecho.

Según la información preliminar, el rodado era ocupado por personas oriundas de Mendoza y circulaba en sentido Este–Oeste cuando, por causas que se investigan, la conductora perdió el control y el vehículo terminó volcado sobre la banquina.

Como consecuencia del siniestro, la conductora quedó atrapada en el interior del vehículo y sufrió graves heridas, resultando con politraumatismos, fractura de tobillo y traumatismo encéfalo craneano. Debido a las heridas fue trasladada al Hospital Central.

Accidente y vuelco en Potrerillos Mientras que el menor sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser asistido con maniobras de RCP por el personal de emergencias que arribó al lugar. Pese a los trabajos de reanimación, el chico de 6 años falleció en el lugar.

En la zona trabajan efectivos policiales y ambulancias, mientras se despliega un importante operativo de rescate y asistencia médica.