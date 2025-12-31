Conducía ebria y mató a un peatón: una cámara de seguridad captó el trágico incidente

Un hombre de 49 años murió tras ser atropellado por una conductora en estado de ebriedad en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre. Todo ocurrió cuando el hombre se dirigía a trabajar en el barrio de Nordelta .

El hecho generó indignación entre familiares y allegados luego de que la acusada recuperara la libertad tras pagar una fianza . La víctima fue identificada como Oscar Olivera , quien estaba próximo a cumplir 50 años y esperaba su primer hijo .

El episodio sucedió el domingo 28 de diciembre, cuando Olivera cruzaba el Corredor Bancalari y fue embestido por una camioneta Jeep Renegade conducida por Yesica Loreley Quevedo . El momento quedó registrado por una cámara de seguridad, confirmaron fuentes judiciales.

Las imágenes muestran el impacto y cómo el cuerpo del hombre fue arrojado varios metros hacia la banquina. Tras el accidente , personal policial intervino en el lugar y sometió a la conductora a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre . En la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero al alcohol al volante.

Quevedo fue detenida e imputada por homicidio culposo, un delito excarcelable, y posteriormente recuperó la libertad tras el pago de una fianza . Según se indicó, el fiscal a cargo de la causa, José Amalla, no fue notificado de ese paso procesal. La investigación se inició en la fiscalía de San Isidro, a cargo de Cosme Iribarren, y luego quedó en manos de Amalla.

La liberación de la conductora provocó la reacción de los familiares de la víctima, quienes reclamaron justicia. Paola, pareja de Olivera, expresó entre lágrimas: “En realidad a mí mucho no me contaron por mi estado. Pero lo mataron de una manera muy brutal".

Y añadió: "Yo creo que hay que hacer justicia, necesitamos justicia y queremos justicia y que esto no quede impune, que se sepa toda la verdad y que esta persona pague como se merece. Que la verdad salga a la luz. No tengo palabras, en realidad. Es muy difícil para mí. Me robaron todo, me robaron el futuro. No va a conocer a su bebé y eso me tiene muy mal. Justicia queremos”.

En la misma línea, Karina, hermana de la víctima, sostuvo: “Ayer nosotros recién pudimos enterrar a nuestro hermano, o sea que ahora estamos sacando fuerzas de donde no tenemos para pedir justicia por él”. Además, pidió la colaboración de testigos para aportar información a la causa.

Cabe mencionar que Olivera vivía en la localidad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, y el próximo 7 de enero iba a cumplir 50 años. Según relató su pareja, se levantaba todos los días a las cuatro de la mañana para ir a trabajar y solía avisar cuando llegaba a destino.

Respecto de la conductora, se informó que es oriunda de Merlo y actualmente reside en Lomas de Zamora. Tiene un emprendimiento vinculado a la fabricación de mats para yoga. Además, su camioneta registra siete infracciones por exceso de velocidad impagas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con una deuda cercana a los 1.800.000 pesos.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar las responsabilidades penales por el atropello fatal.