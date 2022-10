Vuelco en el Challao: la conductora de 19 años está detenida y 4 estudiantes siguen internados

Mientras cuatro personas continúan internadas –dos en terapia intensiva, una de ellas una de ellas “grave”- la conductora del accidente que se produjo ayer en El Challado, cuando una camioneta volcó mientras llevaba a 15 alumnos de la UNCuyo, se encuentra detenida, momentáneamente, a la espera de que ser imputada.

Las primeras investigaciones realizadas, descartan que se haya reventado un neumático y el accidente se habría producido porque la conductora - identificada como M. V., de 19 años- perdió el control de la camioneta Chevrolet S-10 porque habría mordido la banquina, lo que produjo el vuelco del vehículo.

Por ahora, la Fiscalía de Tránsito se encuentra evaluando la situación de los heridos para luego imputar a la joven estudiante que conducía la camioneta. La imputación se realizaría mañana y tal como están las cosas hoy, sería por lesiones graves y lesiones leves. De ser así, la joven recuperaría la libertad previo pago de una fianza.

Una camioneta volcó y hay varias personas heridas. Mariana Villa / Los Andes.

Si bien la ley de Tránsito no admite que 15 personas viajen en un vehículo -sobre todo en la caja de una camioneta donde no hay medidas de seguridad- técnicamente se trata de un caso de “culpa compartida”: la conductora no debería haber llevado a sus compañeros de esa forma y éstos -mayores de edad- asumieron el riesgo al subir voluntariamente.

Cómo fue el accidente en el Challao

El hecho ocurrió ayer a las 15.35, cuando la conductora, conducía una camioneta Chevrolet S10 por el Circuito el Challao, la altura del Barrio Corredor del Oeste, de oeste a este con un grupo de 15 estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo quienes regresaban del Cerro Arco ya que se había suspendido la actividad por las condiciones climáticas.

Según las primera versiones, la policía pensó que una de las ruedas del rodado sufrió un desperfecto (se reventó la cubierta) produciendo el vuelco del mismo.

Pero lo cierto es que con el correr de las horas esta hipótesis no hay sido confirmada y lo cierto es que para la Fiscalía de Tránsito –el caso es investigado por el fiscal Fernando Giunta- la situación fue que la conductora perdió el control por causas que aún no están establecidas. No se descarta que las condiciones meteorológicas –viento y lluvia- podrían haber influido en el siniestro que se habría producido porque el vehículo mordió la banquina.

Lo cierto es que tras el vuelco varias personas resultaron con heridas. Llegaron varias ambulancias del SEC quienes trasladaron a heridos graves al Hospital Central con politraumatismos graves. Mientras que el resto de los jóvenes fueron trasladados a distintos nosocomios: Hospital El Carmen, Lagomaggiore, Clínica Francesa y Clínica Santa María.

El estado de los heridos graves del vuelco en el Challao

Esta mañana el Hospital Central emitió un comunicado donde detalló el de cuatro pacientes:

María Di Silvestro, 32 años, ingresó por politraumatismo grave por accidente vial, con TEC grave, fracturas de cráneo y fractura de cuerpo vertebral (C-7). La paciente está internada en Terapia Intensiva; no ha sido intervenida quirúrgicamente y se encuentra con asistencia respiratoria mecánica; estable hemodinámicamente.

Lucía Masman, 20 años, ingresó por politraumatismos graves por accidente vial. Llegó intubada, inestable hemodinámicamente. Luego pasó a quirófano para reparación de laceración hepática y colocación de avenamiento pleural por hemoneumotórax bilateral con fracturas costales y fractura de húmero. Presenta edema cerebral difuso y hemorragia subaracnoidea. La Paciente está internada en Terapia Intensiva y su estado es grave.

Una camioneta volcó y hay varios heridos. Foto Mariana Villa/Los Andes.

Kevin Morales, 26 años, ingresó por politraumatismos graves por accidente vial. Presentó fractura de omóplato y clavícula derecha y traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperada. Actualmente lúcido y estable hemodinámicamente. Internado en Traumatología, en sala común.

Julieta Mence, 21 años, ingresó por politraumatismo por accidente vial, con TEC con pérdida de conciencia recuperada. En tomografía se evidencia una HSA (hemorragia subaragmoidea). Sin conducta quirúrgica de urgencia, quedó en control neurológico estricto. Está Internada en Neurocirugía, en sala común.

El comunicado de la UNCuyo

Ante lo sucedido, la Casa de Estudios emitió un parte de prensa en donde se solidarizaban con los alumnos, pero dejaron en claro que los lesionados se trasladaban en sus vehículos particulares.

“Responsables del Gobierno Universitario de la UNCUYO y de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas comunican que desde el momento del accidente han estado en contacto continuo con las autoridades de Salud de la Provincia para conocer el estado y evolución de los cuadros clínicos y se han acercado al Hospital donde se derivaron los accidentados graves.

Las autoridades se encuentran a disposición de sus estudiantes y sus familias y continúan en comunicación con las autoridades provinciales para conocer su evolución”, indicaron desde el portal oficial.