20 de diciembre de 2025 - 19:12

Volcó un camión en la rotonda de Acceso Sur y Aráoz y desvían el tránsito en la zona

El siniestro ocurrió durante la tarde de este sábado. Personal de tránsito trabaja en la zona y se han establecido desvíos hacia la Ruta 60.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Debido a la posición en la que quedó el camión y las tareas necesarias para normalizar la zona, el personal de tránsito de Luján se encuentra trabajando activamente en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades han informado que se desconocen los motivos exactos que provocaron el vuelco del pesado vehículo.

Como consecuencia directa del operativo, se ha procedido a desviar el tránsito para aquellos conductores que intentan ingresar a la Ruta 60.

Se recomienda a los automovilistas circular con extrema precaución por las inmediaciones o buscar vías alternativas mientras finalizan las labores de remoción y peritaje.

