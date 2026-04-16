16 de abril de 2026 - 08:44

Volcó un camión jaula en la Cuesta de los Terneros: cinco caballos muertos y el chofer herido

Un siniestro vial se registró en la mañana de este jueves en la Ruta 144, a la altura de la Cuesta de los Terneros, en la zona de La Ventana, en San Rafael.

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Volcó un camión jaula en la Cuesta de los Terneros

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Volcó un camión jaula en la Cuesta de los Terneros

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión que transportaba equinos volcó en la mañana de este jueves en la Ruta Nacional 144, a la altura de la Cuesta de los Terneros, en San Rafael.

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El hecho ocurrió cerca de las 6 y fue advertido a través de un llamado que alertó sobre el siniestro. Al llegar al lugar, personal policial constató que el vehículo, un camión marca Volkswagen, circulaba de oeste a este cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio y volcó hacia el costado norte de la calzada.

El rodado era conducido por un hombre de 38 años, identificado como T.S.B.A., quien fue diagnosticado con politraumatismo y trasladado a un hospital de la zona para su atención.

En cuanto a la carga, el camión transportaba aproximadamente 34 caballos, de los cuales cinco murieron a raíz del impacto.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial, efectivos de la Comisaría 38°, Bomberos y Policía Rural, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y control en la zona.

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