Volcó un camión jaula en la Cuesta de los Terneros: cinco caballos muertos y el chofer herido

Un siniestro vial se registró en la mañana de este jueves en la Ruta 144, a la altura de la Cuesta de los Terneros, en la zona de La Ventana, en San Rafael.

Volcó un camión jaula en la Cuesta de los Terneros

Volcó un camión jaula en la Cuesta de los Terneros

Un camión que transportaba equinos volcó en la mañana de este jueves en la Ruta Nacional 144, a la altura de la Cuesta de los Terneros, en San Rafael.

El hecho ocurrió cerca de las 6 y fue advertido a través de un llamado que alertó sobre el siniestro. Al llegar al lugar, personal policial constató que el vehículo, un camión marca Volkswagen, circulaba de oeste a este cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio y volcó hacia el costado norte de la calzada.

El rodado era conducido por un hombre de 38 años, identificado como T.S.B.A., quien fue diagnosticado con politraumatismo y trasladado a un hospital de la zona para su atención.

En cuanto a la carga, el camión transportaba aproximadamente 34 caballos, de los cuales cinco murieron a raíz del impacto.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial, efectivos de la Comisaría 38°, Bomberos y Policía Rural, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y control en la zona.