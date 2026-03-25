25 de marzo de 2026 - 10:26

Volcó un camión con carne en Acceso Sur y Rodríguez Peña

El hecho ocurrió alrededor de las 8:20. Por motivos que aún se investigan, el vehículo, un Mercedes Benz, perdió el control y terminó volcando sobre la calzada, quedando sobre el carril lento.

Volcó un camión con carne en Acceso Sur y Rodríguez Peña

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Daniel Caballero
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Foto:

Ministerio de Seguridad
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Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un camión cargado con carne protagonizó un vuelco esta mañana en el Acceso Sur, a la altura previa al cruce con Rodríguez Peña, en dirección de sur a norte.

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El hecho ocurrió alrededor de las 8:20. Por motivos que aún se investigan, el vehículo, un Mercedes Benz, perdió el control y terminó volcando sobre la calzada, quedando sobre el carril lento.

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Volcó un camión con carne en Acceso Sur y Rodríguez Peña

El conductor, un hombre de 49 años identificado como G. J., fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismo producto del accidente vial. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore para una mejor atención.

El incidente ocasionó demoras en la concurrida arteria. Si bien no hubo corte total del tránsito, la circulación se limitó a una calzada y provocó demoras en hora pico.

Volcó un camión con carne en Acceso Sur y Rodríguez Peña
Volcó un camión con carne en Acceso Sur y Rodríguez Peña

Volcó un camión con carne en Acceso Sur y Rodríguez Peña

En cuanto al dosaje de alcohol, el resultado fue de 0,00 gramos por litro. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que trabajan para determinar las causas del siniestro.

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