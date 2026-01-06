Volcó un auto en Ruta 7: cuatro personas con heridas, entre ellas tres menores

El siniestro ocurrió en Santa Rosa durante la tarde del lunes. El vehículo quedó atravesado en la calzada y obligó a un importante despliegue policial y sanitario.

Un siniestro vial en solitario generó preocupación durante la tarde de este lunes en Santa Rosa, cuando un auto volcó sobre la Ruta 7 y cuatro personas —entre ellas tres menores de edad— debieron ser asistidas por personal médico.

El hecho se produjo alrededor de las 18.30, a la altura del kilómetro 962 de la Ruta 7, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 21°. Un llamado al 911 alertó sobre el vuelco de un vehículo y la posible presencia de personas atrapadas en su interior, lo que motivó el rápido desplazamiento de efectivos policiales, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y otros servicios de apoyo.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un Volkswagen Voyage que circulaba de este a oeste y que, por causas que aún son materia de investigación, perdió el dominio, volcó y terminó detenido en el medio de ambas vías de circulación, generando complicaciones momentáneas en el tránsito.

En el rodado viajaba una mujer de 36 años, quien conducía el vehículo, acompañada por tres menores de edad: dos adolescentes de 15 y 13 años y un niño de 8. Si bien ninguno quedó atrapado, todos debieron ser evaluados por los profesionales de la salud que arribaron al lugar.

Los menores presentaban politraumatismo de distinta consideración, por lo que fueron asistidos en el sitio y posteriormente trasladados para una mejor atención médica y la realización de estudios de mayor complejidad. En tanto, la conductora fue sometida al correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0.0 gramos de alcohol por litro de sangre.