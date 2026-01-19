Violento choque en Lavalle: una mujer y una nena resultaron heridas tras colisionar contra una camioneta

Una mujer y una niña de 8 años resultaron heridas tras grave siniestro vial que ocurrió en la intersección de las rutas 24 y 28, jurisdicción de la Comisaría 17° de Lavalle.
El siniestro vial ocurrió este mediodía en el cruce de las rutas 24 y 28. La conductora del rodado menor debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central debido a la gravedad de sus lesiones.
El hecho, que ocurrió cerca de las 13.30, fue reportado inicialmente por vecinos de la zona a través de la línea de emergencias 911, lo que motivó el inmediato desplazamiento de personal policial al sitio del incidente.
De acuerdo con las averiguaciones practicadas en el lugar, el siniestro involucró a una motocicleta Honda Wave 110 cc, en la que viajaban Azul R. (27) junto a una menor de 8 años, y una camioneta VW Amarok conducida por Susana G. (40). Las primeras pericias determinaron que el rodado menor circulaba de Sur a Norte por la Ruta 24 cuando, por razones que aún se intentan establecer, se produjo la colisión al llegar al cruce con la Ruta 28.
Como consecuencia del impacto, las dos ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones de distinta consideración y recibieron asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El médico a cargo diagnosticó a la joven de 27 años con "politraumatismos varios", procediendo a su traslado inmediato al hospital Central. Por su parte, la niña fue asistida por los profesionales en el mismo lugar del hecho.
Las actuaciones correspondientes para esclarecer las causas del choque quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle.