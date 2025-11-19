19 de noviembre de 2025 - 21:38

Violencia contra perros: hay dos detenidos por apuñalar a un Shar pei y patear un Yorkshire en la calle

Un Yorkshire pateado y un Shar pei herido con un arma blanca encendieron la alarma en Buenos Aires. Los dos responsables fueron detenidos y quedaron imputados.

Dos hombres fueron detenidos tras agredir a animales en la vía pública.

Dos hombres fueron detenidos tras agredir a animales en la vía pública.

Foto:

web
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos casos de maltrato animal conmocionan a los habitantes de la ciudad bonaerense de Junín, Buenos Aires. Ambos hechos se registraron en menos de diez días y derivaron en intervenciones policiales, detenciones e imputaciones por violación a la Ley 14.346. El caso generó repudio en todo el país.

Leé además

Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

Por Gisel Guajardo
la nueva vida del pato juan tras su depresion: llego juana y fue papa de 8 patitos (fotos y videos)

La nueva vida del Pato Juan tras su "depresión": llegó Juana y fue papá de 8 patitos (fotos y videos)

Por Bernarda García Centurión

Los episodios, ocurridos en la vía pública y captados por cámaras de seguridad, involucraron agresiones directas a perros: un Yorkshire violentamente pateado y un Shar pei herido con un arma blanca.

El ataque al Yorkshire

El primer hecho ocurrió el 9 de noviembre, cerca de las 14. Una mujer de 63 años, dueña de un Yorkshire gris, denunció que un hombre desconocido que pasaba caminando le dio una fuerte patada sin motivo aparente al animal, que estaba en la vereda de su domicilio.

Tras la agresión, el perro comenzó a convulsionar y fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria. La denuncia se radicó ese mismo día en la Comisaría 1ª de Junín, acompañada de registros fílmicos del ataque. La causa quedó en manos de la UFI N°6, a cargo de la fiscal María Fernanda Sánchez.

Embed

El agresor, identificado como M.A.C., de 43 años, fue reconocido a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y posteriormente detenido. Quedó imputado por malos tratos y actos de crueldad animal.

El intendente Pablo Petrecca repudió el hecho en redes sociales y celebró la actuación de las autoridades. “El ‘hombre’ que le pegó una fuerte patada a Brunito fue identificado por las cámaras del COM y aprehendido por la Policía. Ahora deberá enfrentar los cargos por maltrato animal y pagar por lo que hizo”, escribió en Instagram. Luego agregó: “Brunito está mejor. Con los animales, no”.

El Shar pei apuñalado

El segundo episodio ocurrió el lunes alrededor de las 14. Personal del SCP Junín detuvo a un joven identificado como G.L.H., de 26 años, señalado como responsable de herir con un arma blanca a un Shar pei. El can pertenece a una mujer de 64 años.

El sospechoso de apuñalar al Shar pei permanece detenido en la Comisaría 2ª por sus antecedentes
El sospechoso de apuñalar al Shar pei permanece detenido en la Comisaría 2ª por sus antecedentes.

El sospechoso de apuñalar al Shar pei permanece detenido en la Comisaría 2ª por sus antecedentes.

Según las imágenes relevadas, el hombre se acercó al perro de manera pasiva y, cuando estuvo a corta distancia, lo atacó en la zona delantera derecha. La causa quedó en manos de la UFI N°8, a cargo del fiscal Martín Laius, quien avaló el procedimiento policial.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 2ª y permanece detenido debido a sus antecedentes penales, a la espera de su primera audiencia judicial. En cuanto al estado del animal, información oficial confirmó que el Shar pei continúa bajo tratamiento veterinario, aunque la lesión no afectó órganos vitales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Instala aires acondicionados y se hizo viral porque se saca fotos con los perros de cada casa a la que va.

Instala aires acondicionados y se hizo viral porque se sacarse fotos con las mascotas de cada casa a la que va

Por Redacción
construiran refugios para perros y gatos callejeros con carteles de la campana politica

Construirán refugios para perros y gatos callejeros con carteles de la campaña política

Por Ignacio de la Rosa
Nazareno Isern había relatado el ataque que sufrieron sus abuelos en su vivienda de Villa Madero.

El joven asesinado por el robo de su bici había relatado meses atrás el ataque que sufrieron sus abuelos

Por Redacción Policiales
Le robó a una mujer en el colectivo y fue detenido por un policía que viajaba en la misma unidad 

Robó una cartera y un celular en el colectivo, pero un policía a bordo lo persiguió y lo detuvo en Luján

Por Redacción Policiales