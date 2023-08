Videos: un intento de saqueo a un supermercado de Luján en la madrugada fue neutralizado por la Policía

Un intento de saqueo a un supermercado se produjo esta madrugada en Luján, cuando el negocio estaba cerrado al público, pero el hecho fue neutralizado por la policía que llegó al lugar alertada por los vecinos.

“Anoche nos quisieron saquear cuando estaba cerrado, hace días que se venía comentando que nos iban a saquear. Por suerte los vecinos llamaron al 911 y llegó la policía. Estamos en una zona complicada”, explicó a Los Andes una empleada administrativa del supermercado AVC.

Cerca de las 0.30 un grupo de personas llegaron hasta el comercio ubicado en Guiñazú y Alberdi y lograron romper un candado para tratar de ingresar al comercio pero de inmediato algunos vecinos comenzaron a llamar al 911 por que se desplazaron algunas movilidades a la zona.

Los uniformados comenzar a dispersar a los revoltosos utilizando balas de goma y la acción se trasladó a algunas zonas del barrio Las Margaritas.

“Me llamaron algunos vecinos y me dijeron que se escucharon más de 50 disparos. Mis jefes se fueron al negocio y se quedaron toda la noche”, explicó la joven consultada.

Los dueños de supermercado afectado decidieron no abrir sus puertas hoy y por ello los empleados no fueron a trabajar. Decidieron no atender al público y reforzar los ingresos a local para evitar que la situación pueda repetirse.

“Ahora los comerciantes de la zona nos estamos organizando en un grupo de Whatsapp y la semana próxima nos vamos a reunir con autoridades del ministerio de Seguridad y con Natalia Mema (candidato por Cambia Mendoza a la intendencia de Luján) para tener más seguridad”, dijo la empleada del super.

El intento de saqueo se reflejó en las redes sociales, donde algunos vecinos subieron videos.

“Balacera entre policías y delincuentes en el barrio Las Margaritas de Luján de Cuyo, tras un intento de saqueo al supermercado AVC de calle Guiñazú y Alberti. Habría detenidos y heridos”, publicó Jazmín Rivera

Luego explicó la situación: “Sí, comenzó a las 00. 30 y los disparos se sintieron hasta las 01.20 aproximadamente. Además, habrían intentado ingresar al supermercado “Don Pedro” de calla San Martín y Santa Fe”.