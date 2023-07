Video: un repartidor de 19 años atropelló a un delincuente que lo asaltó a mano armada

Otro hecho de inseguridad tuvo lugar en Florencio Varela. Este sábado un repartidor sufrió un robo a mano armada cuando se encontraba en su horario laboral. El joven persiguió al delincuente con su camioneta y lo atropelló. Según las imágenes captadas, el ladrón mientras huía a pie le disparó tres veces a la víctima pero no consiguió lastimarlo. Según informó La Nación, el delincuente quedó detenido.

El robo ocurrió el sábado cerca de las 8.20, cuando Marcos, un joven de 19 años que se dedica a repartir pan en una Fiorino, fue a hacer una entrega a una despensa del barrio Carolina. El lugar está ubicado en Ingeniero Juan Allan, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires.

En las impresionantes imágenes captadas por una cámara de seguridad privada, se ve cómo el delincuente, de buzo y capucha corre sobre la calle de tierra mientras se da vuelta y levanta una de sus manos como apuntando hacia atrás. Luego, se ve el vehículo que lo persigue hasta que llega a la esquina y lo atropella.

Según la información que trascendió mediante fuentes perteneciente a la investigación, Marcos sufrió el robo de su celular y su billetera luego de ser amenazado por el delincuente que llevaba un arma calibre 22.

Con ese mismo elemento, el hombre efectuó un total de tres disparos cuando intentaba huir, pero no hirió a Marcos.

Luego de ser agredido, el delincuente fue demorado por los vecinos de la zona hasta que llegó personal de la Comisaría 6ta. de Florencio Varela. El sospechoso quedó detenido y la víctima recuperó lo robado.

Además secuestraron un revólver marca Bagual, calibre 22 con las cachas cubiertas por una cinta aisladora, en el arma encontraron cinco cartuchos intactos y otros tres disparados, informó el medio bonaerense Cronos.

Por otro lado, Marcos fue demorado por la policía y recuperó la libertad a las pocas horas. La UFI a cargo de la causa analizará las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los testigos.

Juan, el dueño de la despensa a donde Marcos le provee pan, contó a La Nación: “Siempre nos cuidamos, ese día (Marcos) llegó tarde y lo dejé solo, y fue ese día que pasó lo que tenía que pasar, por suerte no fue a mayores. Los delincuentes no tienen horarios”.

Por su parte, una vecina de la zona contó que “a veces la policía no hace nada, ni se la ve” por lo que no es raro que se den esos casos de justicia por mano propia. “No vi cómo lo atropellaron, mi mamá me avisó cuando el chico estaba todo tirado en la calle”, explicó.

