Video: robó una pulsera de 1.5 millones de pesos en la cara de la vendedora y se fue caminando

Un hombre robó una pulsera Rolex de oro de un valor de 1.5 millones pesos de una joyería ubicada en un shopping de Mar del Plata. El hecho fue registrado por la cámara de seguridad del local.

Según informó La Nación, el hurto ocurrió el lunes a la mañana en el Shopping Los Gallegos. En una entrevista con Canal 8, la encargada del local dijo que a las 10.30 ingresó un sujeto y preguntó por una joya.

El hombre dijo que quería comprar una pulsera, que días atrás había visto su padre y quería hacerle un regalo. Rosario, la encargada, preparó la pieza para regalo y la puso sobre la mesa. Tenía un peso de 25 gramos.

Todo estaba listo para concretar la venta, pero el cliente sacó la pulsera de la bolsa y comenzó a sacarle fotos. La pulsera se movió y mientras la acomodaba en su lugar aprovechó y se la metió en el bolsillo.

“Después se acercó hasta los relojes de dama, me pidió uno, preguntó el valor, y me dijo que era para su mujer y que también lo llevaba”, detalló Rosario.

“Salió supuestamente para hablar por teléfono con la mujer. Entonces, otra mujer ingresó para mostrarme una foto e intenté despacharla rápido. El hombre volvió y pidió si podía sacarle una foto a la pulsera, pero en un segundo salió. Abrí la bolsa y no estaba la pulsera. Salí y avisé al personal de seguridad en menos de un minuto, pero ya se había ido”, dijo.

“Tengo mucha angustia, bronca, siento que impunemente entró y se llevó la pulsera. Quise hacer la venta como con todos mis clientes. Siento que fue tan rápido todo que no me dio tiempo a nada. Fue delante de mis narices, siento indignación total. Me embaucó”, dijo.

