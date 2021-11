Video: qué dijo Gil Pereg para desligarse del doble femicidio durante el juicio por jurado

Uno de los casos policiales más impactantes ocurrido en Mendoza en los últimos años llegó a su fin el pasado miércoles, luego de que Nicolás Gil Pereg fuera condenado a cadena perpetua por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el doble crimen de su madre y su tía.

Tras la culminación del juicio, el Poder Judicial compartió el video donde el hombre de 41 años buscó despegarse de los asesinatos de Pyrhia Saroussy (63) y Lily Pereg (54), horas antes de la condena. Según se informó, todas las partes decidieron en forma unánime que su testimonio no fuera transmitido en vivo.

Pereg, durante los alegatos del juicio. Gentileza Prensa del Poder Judicial.

La palabra de Gil Pereg

El ciudadano israelí se presentó vestido con una remera roja, con la cabeza gacha, la mirada perdida y asesorado por sus abogados defensores, Maximiliano Legrand y Lautaro Brachetta clamó inocencia durante una hora: “Yo no maté a nadie, me acusan porque soy raro y por mi forma de vida”, sostuvo.

Y agregó que “se llevaron mis armas en el primer allanamiento, luego me detuvieron y justo al otro día, supuestamente, encuentran los cadáveres. Han encontrado cosas que ellos mismos han plantado”.

En otro tramo, el hombre habló de su vida en Israel y la relación con su madre: “Jamás podría haberle hecho algo malo a ella; para mí es todo y yo no puedo vivir sin ella. Vino a visitarme para ver cómo vivo y la han secuestrado, la tienen en un lugar oscuro”, refirió.

Contó que su madre le “habla en la cabeza”, le dice que está secuestrada y le pide que “vaya a salvarla”. “Es mentira que están muertas, jamás vi un cuerpo”, afirmó.

“Escucho que me pide que la ayude a escapar, pero no puedo hacer nada porque me tienen aquí encerrado. Es mentira que está muerta y es mentira que la encontraron en mi terreno; eso de que yo le hice algo es una locura”, dijo.

Por otro lado, el condenado a perpetua relató que tuvo internaciones por sus problemas mentales en Israel: “Me encerraron 4 meses en un psiquiátrico. Luego pasaba 4 semanas en el hospital y 2 días afuera, y por eso decidí escapar de ahí”.

Explicó que hubo un quiebre en su cabeza tras pasar por la universidad y el ejército: “Era un niño que estaba solo, solo, que solamente estudiaba. No tenía amigos ni relaciones. Tampoco podía estar en la universidad ni el ejército. Tuve que hablar con el psiquiatra del ejército porque no aguantaba más”, puntualizó.

Por qué decidió convertirse en “gato”

El acusado explicó que decidió “transformarse” en gato: “Después de haber visto toda la maldad que hacen ustedes las criaturas de dos patas, decidí ser un gato. Vivo 100% como gato, como alimento, juego con los gatos y siempre he maullado”.

También llamó a sus gatos “hijos” y aclaró: “Por un tiempo límite puedo ser como una criatura de dos patas y ser como los humanos”.