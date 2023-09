Video: motochorros intentaron robarle su moto, pero la recuperó tirándose encima de ellos

Un hombre recuperó su moto después de un intento de robo en la madrugada del sábado en la calle Suipacha al 100, en el barrio Pichincha de Rosario. Aunque los delincuentes le robaron su celular y lo sometieron a un asalto, la víctima se lanzó sobre los ladrones y logró hacer caer al ladrón que se había apoderado de su moto.

Toda la dramática secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de un vecino y fue compartida por la Vecinal Maradona en sus redes sociales, donde se volvió viral.

En el video, se puede observar cómo el hombre es abordado por cuatro delincuentes cuando está a punto de llegar a la esquina. Los ladrones le quitaron sus pertenencias, incluyendo su celular, y dos de ellos escaparon en la moto en la que habían llegado. Los otros dos se repartieron en vehículos diferentes.

Aprovechando la confusión y la demora de los delincuentes, la víctima se lanzó sobre el ladrón que estaba en su moto y logró hacerlo caer. El hombre también cayó al suelo y sufrió fuertes golpes en la cara en el proceso.

Finalmente, el ladrón caído logró escapar con su cómplice, pero solo se llevó el celular de la víctima. La Policía llegó al lugar después de recibir una alerta y encontró a la víctima notablemente alterada por la situación.

El hombre explicó a un vecino que estaba presente y grabó la llegada de los efectivos: “Me acaban de querer robar una moto”. Mostró el casco de los asaltantes y expresó su frustración a los policías: “Yo me enfrenté a los cacos, ustedes no”. “Lo único que quiero es ayuda, que me responda la Policía, miren como tengo la cara” reprochó.

Por el momento, según los informes locales, ninguno de los asaltantes fue detenido, y las autoridades continúan investigando el caso

